Международный день бухгалтера: дата, история и значение

Когда празднуем Международный день бухгалтера / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно специалисты в области бухгалтерского учета во всем мире в ноябре отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бухгалтера . Какова история и значение этого дня, узнайте в нашей статье.

Международный день бухгалтера: дата праздника

Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) в мире празднуют 10 ноября . В 2021 году эта дата выпадает на среду – середину рабочей недели.

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Примечательно, что украинские специалисты в этой сфере имеют возможность дважды в год праздновать свой профессиональный день. День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля .

День бухгалтерии: история праздника

Впервые праздник бухгалтеров, который ранее именовался День бухгалтерской карьеры, отмечался полвека назад, в 1972 году . Но вскоре название праздника заменили на современный лад – Международный день бухгалтера.

Почему он отмечается 10 ноября? Дело в том, что в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли , один из основоположников современных принципов бухгалтерии, издал книгу под названием "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции".

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Благодаря своей книге Лука Пачоли приобрел прозвище "отца бухгалтерии". В частности, в ней он описал венецианскую двойную запись в бухгалтерии.

Этот литературный труд стал своеобразной библией и настольной книгой всех бухгалтеров. В ней были описаны бухгалтерские ордера, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и др.

Ранее мы публиковали поздравления с Днем бухгалтера-2021: красивые стихи, картинки и пожелания.