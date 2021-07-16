Поздравления с Днем бухгалтера 2021: красивые стихи, картинки и пожелания

Сегодня, 16 июля, отмечается День бухгалтера в Украине. Обязательно поздравьте всех бухгалтеров, а также финансистов, статистов, аналитиков, экономистов с их профессиональным праздником. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем бухгалтера2021 в прозе, стихах, картинках и смс.
Душевные поздравления с Днем бухгалтера в прозе
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Поздравляем с профессиональным праздником всех наших любимых бухгалтеров и желаем вам удачи в вашей нелегкой работе, дружбы и слаженности в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.
С Днем бухгалтера: прикольные поздравления в стихах
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С Днем бухгалтера! Пусть цифры во всех строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
И отчеты только радость принесут!
Пусть начальник тебя ценит и лелеет,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть к тебе благоволят!
День бухгалтера 2021: позитивные пожелания в прозе
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Поздравляю вас с Днем бухгалтера и желаю стабильности, надежности и достойной зарплаты в работе, а также радости, тепла и спокойствия в личной жизни!
Поздравления с днем бухгалтера: прикольные смс
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Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
И обязательных зарплатных повышений!
День бухгалтера: поздравления своими словами
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Поздравляем с Днем бухгалтера! Желаем, чтобы жизненный баланс ваших заветных желаний всегда сходится с размером ваших материальных и физических возможностей, сальдо всегда было положительным, а любовь с каждым днем только прибавлялась!
Лучшие поздравления с Днем бухгалтера в стихах
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Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!
Желаю сделать все отчеты
И дебит с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!
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