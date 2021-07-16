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Поздравления с Днем бухгалтера 2021: красивые стихи, картинки и пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 июля, 07:45
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Отправляйте в День бухгалтера 2021 лучшие пожелания, открытки, стихи и смс всем знакомым бухгалтерам
Открытки с Днем бухгалтера 2021
Открытки с Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

Сегодня, 16 июля, отмечается День бухгалтера в Украине. Обязательно поздравьте всех бухгалтеров, а также финансистов, статистов, аналитиков, экономистов с их профессиональным праздником. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем бухгалтера2021 в прозе, стихах, картинках и смс.

Душевные поздравления с Днем бухгалтера в прозе

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех наших любимых бухгалтеров и желаем вам удачи в вашей нелегкой работе, дружбы и слаженности в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера
Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера / Фото: Pixabay

С Днем бухгалтера: прикольные поздравления в стихах

***

С Днем бухгалтера! Пусть цифры во всех строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
И отчеты только радость принесут!

Пусть начальник тебя ценит и лелеет,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть к тебе благоволят!

Открытки с Днем бухгалтера 2021
Открытки с Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

День бухгалтера 2021: позитивные пожелания в прозе

***

Поздравляю вас с Днем бухгалтера и желаю стабильности, надежности и достойной зарплаты в работе, а также радости, тепла и спокойствия в личной жизни!

Поздравления с днем бухгалтера: прикольные смс

***

Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
И обязательных зарплатных повышений!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера в картинках и стихах
Добрые поздравления с Днем бухгалтера в картинках и стихах / Фото: Pixabay

День бухгалтера: поздравления своими словами

***

Поздравляем с Днем бухгалтера! Желаем, чтобы жизненный баланс ваших заветных желаний всегда сходится с размером ваших материальных и физических возможностей, сальдо всегда было положительным, а любовь с каждым днем только прибавлялась!

Лучшие поздравления с Днем бухгалтера в стихах

***

Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!

Желаю сделать все отчеты
И дебит с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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