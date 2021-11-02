Что подарить бухгалтеру: обзор интересных презентов с фото и ценами

10 ноября в Украине и мире празднуется Международный день бухгалтера-2021. Так что все бухгалтеры, а также аудиторы, экономисты, финансисты, счетоводы, кассиры и другие специалисты из сферы бухгалтерского учета и аудита готовы принимать поздравления и подарки .
Что подарить бухгалтеру? Первое, что приходит на ум – это деньги. Нужный, хотя и скучный подарок. Но даже монеты и купюры могут выглядеть по-разному, к примеру, шоколадными или надежно запакованными так, что никто и не догадается. Мы собрали креативные, прикольные и стильные варианты подарков для бухгалтеров в их профессиональный праздник.
Идеи подарков на День бухгалтера-2021
- Планер бухгалтера
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Этот практичный и наглядный планер призван помочь бухгалтеру лучше организовать свое рабочее время и хоть немного разгрузить голову специалиста. В нем содержится календарь, недатированный планер на каждый день, напоминание о рабочих отчетах, блок заметок для хранения важных данных.
- Настенные часы
Чтобы ваши бухгалтеры все успевали и никогда не опаздывали , подарите им прикольные часы. Они изготовлены из дерева, работают от пальчиковой батарейки, их можно крепить на стену. Возможно выбрать дизайн, размер и цвет.
- Денежный блокнот
Блокнот, который очень реалистично оформлен под пачку денег номиналом 500 гривен – прикольная идея в качестве презента и дополнения к поздравлению в День бухгалтера. И к тому же – символичная. Пусть деньги всегда водятся .
- Статуэтка Гениальному бухгалтеру
Наградите своего лучшего и любимого бухгалтера статуэткой, которая так и называется – Гениальному бухгалтеру. Глядя на этот звездный салют на своем рабочем столе, он будет вспоминать замечательный праздник, и настроение поднимется .
- Чашка с актуальным принтом
Куда ж в праздник без такого банального подарка , хоть он уже и десятый по счету! Оригинальная чашка с приколом для любимого бухгалтера – это приятный сюрприз от всего коллектива. Пить чай из такой чашки – одно удовольствие, а веселый дизайн подчеркнет стиль и поднимет настроение.
- Конфеты Лучшему бухгалтеру
Подсластите жизнь своему бухгалтеру и сделайте приятный сладкий подарок в его профессиональный праздник. Эффектный шоколадный набор весом 180 г оформлен в виде калькулятора и включает 12 конфеток "Птичье молоко", а также сувенирную купюру и наилучшие пожелания.
- Книга-сейф
Отличный подарок для близкого человека, партнера по бизнесу или коллеги, который желает надежно сохранить свои денежные средства и ювелирные украшения в доме. Внешне книга с тайником, изготовленная из пластика и металла, ничем не отличается от других экземпляров домашней библиотеки.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2021 года в Украине.