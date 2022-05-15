Международный день семьи: тематические картинки и добрые поздравления

Международный день семьи: картинки, поздравления и открытки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 мая, наступил радостный, добрый, семейный праздник, который так и называется – Международный день семьи .

Кстати, в Украине, помимо сегодняшнего, День семьи отмечается еще и летом – 8 июля . А еще у нас любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца, День дочери, День сына, День братьев и сестер, День защиты детей.

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Мы подготовили для вас добрые, прикольные, милые, нежные, красивые картинки, открытки и поздравления с Днем семьи , которые вы можете адресовать не только своим семьям, но также друзьям, знакомым, близким людям.

Международный день семьи: поздравления в стихах

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Семья — это важно,

Семья — это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги

И цени, что имеешь.

Ведь если сломаешь —

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило.

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День семьи: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уваженье, мир, добро.



Пусть любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда,

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего,

И важней ее не будет

Ничего и никого.

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С Днем семьи: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

С праздником семьи: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Красивые поздравления с Днем семьи в прозе

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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Я желаю, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справится с любыми трудностями. Пусть и внутри семьи, и снаружи всегда царит мир и любовь!

Открытки и картинки в День семьи / Фото: pinterest

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В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю мира, любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок в День семьи и в каждый новый день!

С Международным днем семьи: поздравления и открытки / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае-2022 в Украине. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в мае 2022 года.