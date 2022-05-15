Міжнародний день сім'ї: тематичні картинки та добрі привітання

Міжнародний день сім'ї: картинки, вітання та листівки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 травня, настало радісне, добре, сімейне свято, яке так і називається – Міжнародний день сім'ї .

До речі, в Україні, окрім сьогоднішнього, День сім'ї відзначається ще й улітку – 8 липня . А ще у нас люблять такі популярні сімейні свята як День матері, День батька, День дочки, День сина, День братів та сестер, День захисту дітей.

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Ми підготували для вас добрі, прикольні, милі, ніжні, красиві картинки, листівки та привітання з Днем сім'ї , які ви можете адресувати не лише своїм сім'ям, але й друзям, знайомим, близьким людям.

Міжнародний день сім'ї: вітання у віршах

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Сім’я – це щастя, любов і удача,

Сім’я – це влітку поїздки на дачу.

Сім’я – це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепіт.

Сім’я – дружна праця і вічні турботи,

Сім’я – це вдома багато роботи.

Сім’я – це складно. Сім’я – це важливо.

Сім’я – це коли все на світі можливо.

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День сім'ї: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Нехай сім'я вам дарує радість

І домашнє тепло,

Нехай панують у ній розуміння,

Повага, мир, добро.



Нехай любов і вірність будуть

У житті назавжди,

І нехай це ніколи не змінять

Розлуки й роки.

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З Днем сім'ї: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

Зі святом сім'ї: вітальні листівки / Фото: pinterest

Красиві вітання з Днем сім'ї у прозі

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Сім'я – це найдорожче, що має людина. Я бажаю, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка рідних та близьких людей допомагає подолати будь-які труднощі. Нехай і всередині сім'ї, і зовні завжди панує мир та любов!

Листівки та картинки у День сім'ї / Фото: pinterest

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У чудове свято, Міжнародний день сім'ї, хочу вас привітати та побажати зберігати своє вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А ще бажаю миру, любові та порозуміння, терпіння та удачі, щастя та благополуччя, добра та посмішок у День сім'ї та кожного нового дня!

З Міжнародним днем сім'ї: вітання та листівки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у травні-2022 в Україні. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у травні 2022 року.