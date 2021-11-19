Международный мужской день-2021: история, значение и поздравления

С Международным мужским днем: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной праздник мужчин – Международный мужской день . Так что все мужчины в этот день на законных основаниях могут принимать поздравления, наилучшие пожелания и приятные подарки.
Международный мужской день: история и значение
Впервые Международный мужской день был проведен в 1999 году в островном государстве Тринидаде и Тобаго . А по инициативе ООН и ЮНЕСКО праздник быстро подхватили и в других странах. На сегодняшний день мужской день отмечается в более чем 60 государствах мира, в том числе и в Украине.
Инициатором чествования в этот день мужчин стал доктор Джероме Тилуксингх . Для этого он выбрал дату рождения своего отца, который всегда был достойным примером для подражания. А сам день должен был подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.
Целью организации Международного мужского дня является привлечение общественного внимания к мужским проблемам, гендерной дискриминации и неравенства полов, а также сохранение здоровья мальчиков и мужчин.
А в 2021 году тема праздника звучит как "Улучшения отношений между мужчинами и женщинами".
Международный мужской праздник: лучшие поздравления мужчинам в стихах
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В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
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Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.
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Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.
Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!
Эффектные поздравления с Международным мужским днем в прозе
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Мужчины, парни, мальчики, братья, отцы и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными и бесконечно любящими. Пусть все в вашей жизни складывается так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
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Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!
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Поздравляю всех мужчин с международным мужским днем. Шлю наилучшие пожелания в адрес сильных, смелых, отважных, мудрых и верных мужчин. Желаю везенья, богатства, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!
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