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День Вооруженных сил Украины-2021: точная дата и будет ли выходной

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 ноября, 15:59
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Узнайте об истории и значении Дня Вооруженных сил Украины
День Вооруженных сил Украины
День Вооруженных сил Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале декабря Украина отмечает очередной национальный воинский праздник после Дня защитников и защитницДень Вооруженных сил . Когда будет эта дата в 2021 году, какая у него история, и будет ли этот день выходным, читайте в нашей статье.

День Вооруженных сил Украины-2021: дата праздника

Ежегодно День Вооруженных сил Украины празднуется 6 декабря . И в 2021 году он приходится на понедельник, рабочий день.

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Несмотря на то, что 6 декабря – это национальный украинский праздник , он не является официальным выходным днем в нашей стране, в отличие от Дня защитника Украины, 14 октября. А потому все военнослужащие будут принимать поздравления в обычный будний день.

День Вооруженных сил Украины: история и значение

Почему дата праздника назначена на 6 декабря? Именно в этот день в 1991 году после обретения Украиной независимости украинское правительство приняло закон "О Вооруженных силах Украины". А спустя два года, в 1993 году, эта дата появилась в официальном календаре украинских праздников.

Праздник организован и посвящен всем украинским военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Согласно Конституции Украины, на армию возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Ранее мы рассказывали, какие выходные на Новый год-2022 в Украине и сколько будем отдыхать на праздники.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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