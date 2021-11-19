19 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный мужской день, День работников гидрометеорологической службы Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 ноября.

19 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 19 ноября

Международный мужской день (International Men's Day) – праздник всех мужчин, организованный при поддержке ООН и ЮНЕСКО в 1999 году с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе, а также привлечь внимание людей к мужским проблемам, гендерной дискриминации и сохранению здоровья мальчиков и мужчин.

День работников гидрометеорологической службы Украины – этот профессиональный праздник был установлен президентским указом в 2003 году в честь Метеорологической службы, которая была основана в Украине в 1921 году.

День стеклодела Украины – профессиональный праздник был учрежден в 2003 году согласно указу президента и совпадает с днем рождения Михаила Ломоносова – создателя химического производства стекла, фарфора, глазури, разработчика технологии и рецептуры цветных стекол.

Всемирный день предотвращения насилия над детьми (World Day for the Prevention of Child Abuse) – проводится ежегодно 19 ноября, начиная с 2000 года, по инициативе Фонда Всемирного саммита женщин.

Именинники 19 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

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Какой сегодня церковный праздник

19 ноября в православной церкви чтится память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Текусы, Александры, Поллактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавроменийского.

Народный праздник

В народе 19 ноября отмечался Ледостав, а также почитались святые Павел и Варлаам. По народным наблюдениям, в этот период как раз устанавливались морозы, которые могли сковать воду в реках и озерах. А еще наступало время подледного лова. По тому, как намерзал лед, люди судили о погоде и благополучии на весь год.

Приметы на 19 ноября

лед на реке замерз грудами – хлеба тоже будут груды;

если лед замерз гладко – то и хлеба будет гладко;

идет снег на Павла – вся зима будет снежной;

у коровы хороший удой – зимой тоже такой будет.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 ноября

1493 – Колумб открыл остров Пуэрто-Рико в Новом Свете.

1921 – создана центральная метеорологическая служба Украины Укрмет.

1969 – американский космический корабль "Аполлон-12" осуществил посадку на Луну.

1997 – стартовала экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля "Колумбия", в которой участвовал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Кто родился 19 ноября

1711 – Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, художник, историк, философ.

1839 – Эмиль Шкода, чешский инженер, основатель машиностроительного завода Skoda.

1840 – Александр Ковалевский, украинский и русский биолог, основоположник эмбриологии и физиологии.

1917 – Индира Ганди, индийский политик, экс-премьер-министр Индии.

1942 – Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды.

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