Можно ли выходить замуж и жениться в 2022 году: приметы и суеверия

2022 - год вдовы или вдовца? / Фото: Коллаж: Сегодня
Наступающий 2022 год – не високосный. Мы рассказывали, как это можно просто рассчитать. Но вот каким он будет – годом вдовы или вдовца, насколько он безопасен для бракосочетания и какие приметы настораживают молодые пары от создания семьи, читайте в нашей статье.
Почему все боятся именно високосного года
Все очень просто. Народные приметы постарались окрасить один из четырех годов в мрачные тона и наделили его самыми плохими свойствами : урожай слабый, удачи во всех начинаниях не будет, наблюдается много войн, болезней, природных бедствий.
Особенно досталось свадьбам. Считается, что они в этот период будут несчастливыми и приведут к быстрому распаду семьи , ссорам, изменам и несчастьям.
Верить этому или нет – дело каждого, но мало кто из людей хотел рисковать и проверять на себе правдивость этих народных мудростей.
Невисокосные годы: чем страшны для свадьбы
С високосным годом все понятно, но на этом неприятности не заканчиваются. Оказывается, что следом за високосным следуют еще более опасные для семей периоды: год вдовца и год вдовы .
Если верить суевериям, то как раз нынешний, 2021-й – это год вдовы . Это означает, что у женщин после свадьбы велик риск остаться вдовой. Наши прародители связывали эту примету с тем, что високосные годы часто приносят с собой войны, в результате которых гибнет, в первую очередь, большое количество мужчин.
Второй год после високосного – это год вдовца . Таковым как раз и будет 2022 год . В отличие от года вдовы, он не имеет настолько логичного обоснования. Наши предки считали, что, поженившись в такой год, мужчина может потерять возлюбленную жену в юном возрасте. Критичными в этом смысле считаются как раз первые два года совместной жизни.
Исходя из народных наблюдений, лишь один год из четырех менее всего представляет опасность для свадеб, венчаний и заключения браков. Ближайшим таким годом будет 2023-й .
Приметы на свадьбу для счастливой семьи
Если вас не страшат годы високосные, вдовы или вдовца, можете узнать, какие народные приметы помогут созданию счастливой семейной жизни.
- Невесте не стоит надевать короткое свадебное платье выше колен.
- Нельзя надевать обручальное кольцо на перчатку – это знак несерьезного отношения друг к другу.
- Если в туфли положить по монетке , жизнь будет счастливой и богатой.
- Невеста ни в коем случае не должна давать любой из подруг примерять свое свадебное платье .
- То же касается свадебных туфель, фаты и колец – до свадьбы .
- Хороший ритуал – обсыпать зерном, конфетами и монетками жениха и невесту, выходящих из дома. Это принесет им достаток, богатство и скорое пополнение в семье.
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