Начало Рождественского поста-2021: тематические картинки и поздравления

С началом Рождественского поста: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 ноября, православные верующие отмечают начало многодневного Рождественского поста . Он продлится целых 40 дней, перейдет на следующий год и завершится светлым праздником Рождества Христова , в честь которого и проводится пост.

Примите лучшие пожелания и добрые поздравления все те, кто решил придерживаться поста. Пусть он пройдет легко и радостно, наполнит вас здоровьем, придаст сил и озарит светлой верой. А мы подготовили красивые открытки, эффектные картинки, а также духовные стихи и пожелания с началом Рождественского поста 2021-2022.

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Радостные поздравления с Рождественским постом в стихах

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Сорок дней до Рождества,

Пост Рождественский настал.

Я желаю вам достойно

Испытания пройти,

Пусть слова святой молитвы

Помогают вам в пути,

Чтоб душою обновленной

Встретить Рождество Христа,

Пожелать добра и сил

Вам хочу я в дни поста.

Рождественский пост: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Рождественский пост – для души очищенье,

Для тела – и здравие, и обновленье.

Христово Рождение – праздник большой,

Его надо встретить со светлой душой.



Душа и греховность – извечная битва,

Мы душу очистим святою молитвой.

Да будет молитва для нас укреплением,

Для веры – опорой, душе – осветлением!

С началом Рождественского поста: эффектные открытки / Фото: pinterest

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Рождества наступит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

С Рождественским постом: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Пост Рождественский великий

Наступает в этот день.

Пусть из душ, сердец и жизни

Навсегда исчезнет тень.



Станет радостней, светлее,

Хвори, беды отойдут.

Дни благие воздержания

Счастье, радость принесут.

Поздравления и картинки в Рождественский пост / Фото: pinterest

Рождественский пост: красивые поздравления в прозе своими словами

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В Рождественский пост я от души хочу пожелать сил и здоровья, уверенности и настойчивости, упорства и терпения, светлых надежд, тепла и радости. Пусть этот пост очистит и тело, и душу от груза обид и сомнений, пусть вместе с праздником в твоей жизни откроется чистый лист, на котором ты будешь писать новую историю своего счастья.

Открытки и картинки с началом Рождественского поста / Фото: pinterest

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Вот и начался один из самых длительных и непростых христианских постов. Сорок долгих дней длятся, как сорок шагов на пути к встрече Рождества Христова. Желаю пройти этот путь достойно, не оступиться на грехах, не оглядываться на соблазны. Пусть ваша дорога будет ровной, из сердца прочь уйдут злость и обида, а на уме будут только добрые помыслы.

Начался Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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В Рождественский пост я от души желаю искренней веры во все хорошее и доброе, большой надежды на мир и благодать, чистой любви к Богу, к семье, ко всем людям. Пусть эти дни сотрут все плохое со страниц твоей жизни, пусть тело станет крепче, организм – здоровей, а душа – чище и радостней.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Рождественский пост.