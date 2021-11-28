Начало Рождественского поста-2021: тематические картинки и поздравления

С началом Рождественского поста: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 28 ноября, православные верующие отмечают начало многодневного Рождественского поста . Он продлится целых 40 дней, перейдет на следующий год и завершится светлым праздником Рождества Христова , в честь которого и проводится пост.
Примите лучшие пожелания и добрые поздравления все те, кто решил придерживаться поста. Пусть он пройдет легко и радостно, наполнит вас здоровьем, придаст сил и озарит светлой верой. А мы подготовили красивые открытки, эффектные картинки, а также духовные стихи и пожелания с началом Рождественского поста 2021-2022.
Радостные поздравления с Рождественским постом в стихах
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Сорок дней до Рождества,
Пост Рождественский настал.
Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути,
Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.
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Рождественский пост – для души очищенье,
Для тела – и здравие, и обновленье.
Христово Рождение – праздник большой,
Его надо встретить со светлой душой.
Душа и греховность – извечная битва,
Мы душу очистим святою молитвой.
Да будет молитва для нас укреплением,
Для веры – опорой, душе – осветлением!
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Рождества наступит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!
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Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.
Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.
Рождественский пост: красивые поздравления в прозе своими словами
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В Рождественский пост я от души хочу пожелать сил и здоровья, уверенности и настойчивости, упорства и терпения, светлых надежд, тепла и радости. Пусть этот пост очистит и тело, и душу от груза обид и сомнений, пусть вместе с праздником в твоей жизни откроется чистый лист, на котором ты будешь писать новую историю своего счастья.
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Вот и начался один из самых длительных и непростых христианских постов. Сорок долгих дней длятся, как сорок шагов на пути к встрече Рождества Христова. Желаю пройти этот путь достойно, не оступиться на грехах, не оглядываться на соблазны. Пусть ваша дорога будет ровной, из сердца прочь уйдут злость и обида, а на уме будут только добрые помыслы.
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В Рождественский пост я от души желаю искренней веры во все хорошее и доброе, большой надежды на мир и благодать, чистой любви к Богу, к семье, ко всем людям. Пусть эти дни сотрут все плохое со страниц твоей жизни, пусть тело станет крепче, организм – здоровей, а душа – чище и радостней.
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Рождественский пост.