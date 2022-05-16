Огород на балконе: главные правила и советы

Что и как можно выращивать на балконе / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Не беда, если у вас нет своего огорода, а хочется, чтобы на столе были собственноручно выращенные овощи и зелень . Это можно сделать на минимальном по размеру участке, к примеру – на балконе.

Как спланировать огород на балконе

Сразу нужно спланировать, где и что будет расти , какие грядки соорудить, каким будет освещение, а уже затем приступать к посадкам. Очень удобно для этого нарисовать план, на котором наглядно определить место для каждого растения. Имейте в виду, что большинству растений важно, чтобы балкон был освещен, иначе придется досвечивать растения искусственным светом. А еще важно учесть соседство разных культур, потому что не все они дружат между собой.

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Что выращивать на балконе

На балконе можно посадить множество растений / Фото: istockphoto

Наиболее практичными и простыми для выращивания на балконе считаются растения:

базилик, укроп, петрушка, сельдерей,

салат, шпинат,

мята, мелисса,

лук и чеснок на зелень,

сладкий и горький перец,

помидоры,

огурцы,

редиска,

горох,

фасоль,

клубника.

Выбирая семена, обратите внимание на культуры и сорта, которые можно использовать для комнатного огородничества .

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В чем выращивать растения на балконе

Выращивать культуры можно в горшках и даже корзинах / Фото: pinterest

Решая, какие емкости использовать для домашнего огорода, полезно применить изобретательность и даже сэкономить на покупке горшков и контейнеров. Вам пригодятся разнообразные пластиковые банки, ведерки, канистры, бочки, бутылки и даже стаканчики. Из ненужной посуды это могут быть старые миски, ведра, горшки. Главное – проделать в днище отверстия для вентиляции и ухода лишней влаги, чтобы растения не страдали от застоя воды.

Также важно учитывать развитость корневой системы и потребность растений в объемах горшков. Например, зелень поместится в обычном цветочном горшке, а вот помидоры или огурцы потребуют достаточно широкие емкости не менее 4-5 литров.

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Организация грядок на балконе

На балконе практично вертикальное выращивание / Фото: pinterest

Клубнику можно выращивать не горизонтально, а вертикально – в этом случае налицо явная экономия места. Вертикальные грядки можно сделать из пластиковых труб диаметром 150 мм, а отверстия для высадки проделывают на расстоянии 25 см друг от друга. Трубу устанавливают в глубокую емкость, заполненную гравием.

Для вьющихся растений хорошо подойдет решетка или прочные веревки , по которым они будут цепляться и расти вверх. А сам балкон хорошо оборудовать полочками или стеллажами – так будет проще доступ ко всем растениям. При этом важно продумать запас прочности конструкций, потому что горшки с землей и крупными растениями весят немало.

Грунт для выращивания на балконе

Растения высаживают в подготовленную почву / Фото: istockphoto

Можно купить готовый грунт в магазине или сделать смесь самостоятельно. Оптимальный состав грунта :

5 частей торфа,

1 части грунта,

3 частей перегноя.

При наполнении горшков можно использовать керамзит или пенопласт, чтобы вес конструкции был меньше .

Как садить растения на балконе

Для начала на дно емкостей укладывают дренажный слой , а затем их нужно наполнить грунтом. Далее приступают к посеву семян на ту глубину, которая указывается на упаковке . Чтобы ускорить процесс роста растений, можно на балконе сразу высадить рассаду . В условиях балкона высевать семена на рассаду можно значительно раньше , чем в открытый грунт на огороде. Далее следует обеспечить культуры поливом и определенным уровнем влажности воздуха. Важно, чтобы уровень влаги не влиял на сырость в квартире и на балконе, иначе вам не избежать плесени на стенах. Для этого важна нормальная вентиляция воздуха и проветривание.

Ранее мы рассказывали, какие растения нельзя держать дома и почему. Также читайте наши советы, как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото.