Почему на овощах появляются стрелки: ошибки дачников

Что делать, чтобы овощи не пускали стрелки / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Посадили рассаду или посеяли семена в надежде на отличный урожай , а растения ударились в цвет? И вместо корнеплодов вы получили нарядные и бесполезные цветочные стрелки.
В чем причина, что неправильно сделали при выращивании и как спасти ситуацию, чтобы не остаться без урожая, узнайте в нашей статье.
Почему появляются стрелки
- Стрелковаться могут двухлетние культуры : морковь, капуста, лук-порей, свекла и др. Растения выпускают цветоносы в большинстве случаев потому, что попадают под действие низкой положительной температуры.
- Если весна выдалась холодной и затяжной – это может послужить причиной того, что растения перенаправляют свои силы и выпускают стрелки. При этом их корнеплоды становятся грубыми , невкусными и непригодными для хранения и еды.
- Если стрелковаться стала редиска, салат или пекинская капуста, это произошло из-за позднего посева этих культур. Салат выбрасывает стрелки, когда температура воздуха резко повышается. Эти растения для нормального роста предпочитают ранний посев.
- Кроме того, обратите внимание на семена. Для посева на плоды важно выбрать те, которые не склонны к цветушности .
Что делать, чтобы на овощах не появились стрелки
Многие дачники пытаются удалять появившиеся стрелки . Но это лишь замаскирует плоды, а не избавит от проблемы, т.к. вскоре появятся новые стрелки.
Растения с цветоносами лучше сразу расходовать в пищу , используя зеленое перо.
Чтобы избежать стрелок, следует укрывать растения до тех пор, пока не пройдет угроза весенних возвратных заморозков.
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