Почему на овощах появляются стрелки: ошибки дачников

Что делать, чтобы овощи не пускали стрелки / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Посадили рассаду или посеяли семена в надежде на отличный урожай , а растения ударились в цвет? И вместо корнеплодов вы получили нарядные и бесполезные цветочные стрелки.

В чем причина, что неправильно сделали при выращивании и как спасти ситуацию, чтобы не остаться без урожая, узнайте в нашей статье.

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Почему появляются стрелки

Низкая температура провоцирует появление стрелок / Фото: freepik

Стрелковаться могут двухлетние культуры : морковь, капуста, лук-порей, свекла и др. Растения выпускают цветоносы в большинстве случаев потому, что попадают под действие низкой положительной температуры.

: морковь, капуста, лук-порей, свекла и др. Растения выпускают цветоносы в большинстве случаев потому, что попадают под действие низкой положительной температуры. Если весна выдалась холодной и затяжной – это может послужить причиной того, что растения перенаправляют свои силы и выпускают стрелки. При этом их корнеплоды становятся грубыми , невкусными и непригодными для хранения и еды.

, невкусными и непригодными для хранения и еды. Если стрелковаться стала редиска, салат или пекинская капуста, это произошло из-за позднего посева этих культур. Салат выбрасывает стрелки, когда температура воздуха резко повышается. Эти растения для нормального роста предпочитают ранний посев.

этих культур. Салат выбрасывает стрелки, когда температура воздуха резко повышается. Эти растения для нормального роста предпочитают ранний посев. Кроме того, обратите внимание на семена. Для посева на плоды важно выбрать те, которые не склонны к цветушности .

Что делать, чтобы на овощах не появились стрелки

Многие дачники пытаются удалять появившиеся стрелки . Но это лишь замаскирует плоды, а не избавит от проблемы, т.к. вскоре появятся новые стрелки.

Растения со стрелкой можно использовать в еду / Фото: freepik

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Растения с цветоносами лучше сразу расходовать в пищу , используя зеленое перо.

Чтобы избежать стрелок, следует укрывать растения до тех пор, пока не пройдет угроза весенних возвратных заморозков.

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