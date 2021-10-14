Покров Пресвятой Богородицы-2021: тематические картинки и поздравления

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 октября, великий православный и любимый народный праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот день посвящен Божьей Матери, которая явилась молящимся людям и спасла целый город, укрыв своим белоснежным сияющим омофором. В этот праздничный день люди желают друг другу светлой веры, благополучия, радости, Божьей благодати, и чтобы Пресвятая Дева всегда оберегала от болезней и невзгод.

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Обязательно поздравьте родных и близких людей, а мы подготовили для вас лучшие открытки, стихи, пожелания и тематические картинки с Покровом Пресвятой Богородицы.

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах

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В день Покрова Святой Богородицы

Сила веры пускай приумножится,

Пусть молитва приносит отраду,

Пусть вас любят и вам будут рады.

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Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

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Не растерять тепло души,

Людьми родными дорожить,

Жить в добром здравии желаю

И с днем Покрова поздравляю.

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Покров Пресвятой Богородицы: картинки и стихи / Фото: Bipbap

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Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

Картинки и открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

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Покров Пресвятой Богородицы –

Для вас поздравления готовы,

Пускай вам грустить не приходится,

Все дни проводить вам с любовью

Пускай добро сердцем укроется,

Тепла вам желаем и мира,

Пусть счастьем глаза ваши полнятся,

Успех будет очень обширен!

Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Bipbap

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Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Дарил побольше теплых дней

И поддержал в житейских битвах.

Покров Пресвятой Богородицы поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

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В праздник Покрова Пресвятой Богородицы искренне желаю тебе выбрать ровную дорогу и идти по ней под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от болезней, зависти и бед.

Картинки с праздником Пресвятой Богородицы / Фото: Bipbap

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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет добрую надежду и светлую радость в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашей душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

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Поздравляем с радостным, светлым и добрым праздником – Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. Со святым праздником!

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.