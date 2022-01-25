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Поздравления с Днем студента: подборка прикольных картинок, открыток и стихов

Ольга Козачок
25 января, 06:20
С Днем студента: позитивные, оригинальные, прикольные и веселые поздравления и картинки для студентов

Поздравления с Днем студента: прикольные картинки, открытки, пожелания в прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы подготовили для вас тематические картинки, красочные открытки, прикольные поздравления в прозе и стихах с Днем студента.

С Днем студента: лучшие поздравления в стихах

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Жизнь лихая, удалая
У студента круглый год –
То гуляет до упаду,
То гранит наук грызет

У студентов дел по горло,
Просто кругом голова:
Приготовиться к докладу
Или в клуб пойти сперва?

Веселись, студент, есть время,
Улыбайся и гуляй,
Но хоть редко про учебу
Ты смотри, не забывай!

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Будь внимателен, удачлив,
Не шути своей судьбой,
И все двери в этом мире
Распахнутся пред тобой!

С Днем студента: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Чтоб хвосты были короче
И длиннее были ночи!
С Днем студента!

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С Днем студента: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!

Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!

Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки и открытки / Фото: pinterest

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Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.

Прикольные картинки с Днем студента / Фото: pinterest

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День студента — лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!

Поздравления и картинки в День студента / Фото: pinterest

С Днем студента: поздравления в прозе и своими словами

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Поздравляю с Днем студента, с праздником безбрежных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого времяпровождения. Желаю, чтобы каждый день был полон уверенных стремлений, замечательных идей, прикольных историй и личных побед!

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С праздником, студент! Будь сыт и весел, удачных сессий, счастливого времени и творческого полета!

С Днем студента: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем студента! Старайся всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!

Ранее мы публиковали поздравления с Днем студента в стихах, прозе, открытках и картинках.