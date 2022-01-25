Поздравления с Днем студента: подборка прикольных картинок, открыток и стихов

Поздравления с Днем студента: прикольные картинки, открытки, пожелания в прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы подготовили для вас тематические картинки, красочные открытки, прикольные поздравления в прозе и стихах с Днем студента.

С Днем студента: лучшие поздравления в стихах

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Жизнь лихая, удалая

У студента круглый год –

То гуляет до упаду,

То гранит наук грызет

У студентов дел по горло,

Просто кругом голова:

Приготовиться к докладу

Или в клуб пойти сперва?

Веселись, студент, есть время,

Улыбайся и гуляй,

Но хоть редко про учебу

Ты смотри, не забывай!

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Будь внимателен, удачлив,

Не шути своей судьбой,

И все двери в этом мире

Распахнутся пред тобой!

С Днем студента: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Чтоб хвосты были короче

И длиннее были ночи!

С Днем студента!

С Днем студента: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

Хотя бы в короткий студенческий День!



Желаем борща, отбивной и картошки,

Сметаны погуще, чтоб полная ложка,

Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

И сон долгожданный пусть ночью приснится!



Желаем студенчеству легкой науки,

Чтоб думали быстро, учились без муки,

Характер и волю в себе воспитали,

Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки и открытки / Фото: pinterest

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Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно – день такой.

Прикольные картинки с Днем студента / Фото: pinterest

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День студента — лучший праздник!

Я спешу поздравить всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Поздравления и картинки в День студента / Фото: pinterest

С Днем студента: поздравления в прозе и своими словами

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Поздравляю с Днем студента, с праздником безбрежных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого времяпровождения. Желаю, чтобы каждый день был полон уверенных стремлений, замечательных идей, прикольных историй и личных побед!

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С праздником, студент! Будь сыт и весел, удачных сессий, счастливого времени и творческого полета!

С Днем студента: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем студента! Старайся всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!

Ранее мы публиковали поздравления с Днем студента в стихах, прозе, открытках и картинках.