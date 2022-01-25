Привітання з Днем студента: добірка прикольних картинок, листівок та віршів

Привітання з Днем студента: прикольні картинки, листівки, побажання у прозі та віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми підготували для вас тематичні картинки, барвисті листівки, прикольні вітання у прозі та віршах з Днем студента.

З Днем студента: найкращі вітання у віршах

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Жизнь лихая, удалая

У студента круглый год –

То гуляет до упаду,

То гранит наук грызет

У студентов дел по горло,

Просто кругом голова:

Приготовиться к докладу

Или в клуб пойти сперва?

Веселись, студент, есть время,

Улыбайся и гуляй,

Но хоть редко про учебу

Ты смотри, не забывай!

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Будь внимателен, удачлив,

Не шути своей судьбой,

И все двери в этом мире

Распахнутся пред тобой!

З Днем студента: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Чтоб хвосты были короче

И длиннее были ночи!

С Днем студента!

З Днем студента: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

Хотя бы в короткий студенческий День!



Желаем борща, отбивной и картошки,

Сметаны погуще, чтоб полная ложка,

Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

И сон долгожданный пусть ночью приснится!



Желаем студенчеству легкой науки,

Чтоб думали быстро, учились без муки,

Характер и волю в себе воспитали,

Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки та листівки / Фото: pinterest

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Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно – день такой.

Прикольні картинки з Днем студента / Фото: pinterest

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День студента – лучший праздник!

Я спешу поздравить всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди – вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest

З Днем студента: вітання у прозі та своїми словами

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Вітаю з Днем студента, зі святом безмежних мрій, нових знань, цікавих захоплень та веселого проведення часу. Бажаю, щоб кожен день був сповнений упевнених прагнень, чудових ідей, прикольних історій та особистих перемог!

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Зі святом, студенте! Будь ситий і веселий, вдалих сесій, щасливого часу та творчого польоту!

З Днем студента: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest

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Вітаю із Днем студента! Намагайся завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений вибір. Успіхів у навчанні та легких сесій!

Раніше ми публікували привітання з Днем студента у віршах, прозі, листівках та картинках.