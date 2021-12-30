Поздравления с Новым годом 2022: подборка оригинальных стихов, пожеланий и ярких открыток

Поздравления с Новым Годом 2022: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня
В канун радостных и долгожданных новогодних праздников мы подготовили для вас самые яркие, добрые, веселые и философские поздравления с Новым годом 2022. А еще собрали красочные поздравительные открытки, прикольные картинки , красивые фотографии с праздниками. Обязательно отправляйте их близким, друзьям, коллегам, знакомым, любимым и родным людям.
Оригинальные поздравления с Новым Годом 2022 в стихах
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Приходит полосатый год
Пусть он избавит от невзгод!
Пусть Тигр мурлычет, не рычит,
Загривок дыбом не торчит,
Пусть когти прячутся от глаз,
Судьба пусть приласкает нас.
И хватит пусть на всех полос –
Без раздражений и без слез!
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Поздравляю с годом Тигра!
Скоро он в ваш дом придет!
Пусть здоровья, счастья, мира
И богатства принесет!
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С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
С годом Тигра поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
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Пусть весело звенят бокалы,
И в доме вашем смех звучит.
Вас с Новым годом поздравляю,
К нам лапой Тигр уже стучит.
Пусть принесет с собой удачу,
Любовь, достаток, чудеса,
Чтобы от счастья ежедневно
Сияли радостью глаза.
Пусть все тревоги и печали
Снежок пушистый заметет
И по весне, когда растает,
Их все с собою унесет.
Позитивные поздравления с Новым Годом 2022 в прозе
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Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет вам много радости, счастья, удачи, богатства, мира, тепла и света. Пусть он будет наполнен яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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С Новым годом 2022! Желаю, чтобы весь этот год у вас не прекращалась светлая тигриная полоса. Будьте счастливы, здоровы, любимы, успешны и вдохновенны!
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Пусть Новый год подарит бескрайнее море сбывшихся надежд, взаимопонимание и гармонию, счастье и мир, достаток и благополучие!
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Вот и подходит к завершению 2021 год. Пусть в нем останутся все горести, печали, разочарования. Пусть в Новом году вас не покинут здоровье и удача, гармония с собой и миром, любовь и надежда на лучшее. Желаю в Новом 2022 году исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.