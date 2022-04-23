С Пасхой-2022: яркие картинки, короткие стихи и поздравления

Пасха: поздравительные открытки, картинки и пожелания / Фото: Pixabay, Depositphotos, Коллаж: Сегодня
Завтра, 24 апреля, православные встречают великий праздник Пасхи . И хотя в 2022 году в Украине будут праздновать Пасху по новым правилам, в церковь смогут пойти не все, а куличи будут святить онлайн, важно поздравить родных и любимых людей с этим знаменательным днем.
Несмотря ни на что, не теряйте веру, поднимите настроение другим людям, не дайте им падать духом и отправьте поздравления с Пасхой .
А мы собрали для вас яркие картинки и открытки , а также добрые, душевные, искренние поздравления с Воскресением Христовым.
Лучшие поздравления с Пасхой 2022 в стихах
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Свершилось чудо из чудес –
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
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Зажгите свечу, куличи освятите
И добрым делам этот день посвятите.
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Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости, добра, уюта,
Счастья, ведь Христос Воскрес!
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Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!
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С Пасхой, с праздником весенним,
И с Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем,
А печаль, война и грусть
Навсегда уходят пусть!
Добрые пожелания в праздник Пасхи в прозе
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Пусть Божья благодать снизойдет на ваш дом, пусть дарует вам Господь мир, здоровье и долгие годы жизни. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!
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Поздравляем со светлым великим христианским праздником Пасхи! Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть наступит мир и благоденствие! Пусть Бог вас хранит!
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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и желаю мира, добра, света, радости, веры. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!
Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.