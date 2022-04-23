З Великоднем-2022: яскраві картинки, короткі вірші і привітання

Великдень: вітальні листівки, картинки та побажання / Фото: Pixabay, Depositphotos, Колаж: Сьогодні
Завтра, 24 квітня, православні зустрічають велике свято Великодня . І хоча у 2022 році в Україні святкуватимуть Великдень за новими правилами, до церкви зможуть піти не всі, а паски святитимуть онлайн, важливо привітати рідних та коханих людей із цим знаменним днем.
Незважаючи ні на що, не втрачайте віри, підніміть настрій іншим людям, не дайте їм падати духом і надішліть вітання з Великоднем .
А ми зібрали для вас яскраві картинки та листівки , а також добрі, душевні, щирі вітання з Воскресінням Христовим.
Найкращі привітання з Великоднем 2022 у віршах
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Здійсниться диво із чудес -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Запаліть у цекрві свічку, паски освятіть
Добрим і корисним справам день цей присвятіть.
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Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости, добра, уюта,
Счастья, ведь Христос Воскрес!
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Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!
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С Пасхой, с праздником весенним,
И с Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем,
А печаль, война и грусть
Навсегда уходят пусть!
Добрі побажання у свято Великодня у прозі
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Нехай Божа благодать зійде на ваш дім, нехай дарує вам Господь мир, здоров'я та довгі роки життя. Будьте збережені Богом, кохані та щасливі!
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Вітаємо зі світлим великим християнським святом Великодня! Нехай завжди вас оточують добрі та чуйні люди. Нехай настане мир і благоденство! Хай Бог вас береже!
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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня та бажаю миру, добра, світла, радості, віри. Нехай буде здорова вся твоя сім'я, нехай тільки кохання та щастя будуть у твоєму серці!
Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. Щоб дізнатися, головні ритуали, звичаї та прикмети свята Великодня, читайте нашу статтю.