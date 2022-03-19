Родительская суббота 19 марта: что нести в церковь и как поминать

Что принести в церковь в поминальный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 19 марта, наступила родительская суббота . Это особый день в году, когда верующие поминают умерших родственников. В такие дни в церквях проводятся поминальные службы.
Этот поминальный день ежегодно проводится во вторую субботу Великого поста и может выпадать в разные дни, потому что сам пост не имеет фиксированной даты, а полностью зависит от Пасхи.
В поминальную субботу православные идут в храм, заказывают панихиду в память об умерших родственниках, молятся за упокой их душ, а также приносят продукты для поминания .
Куда приносить продукты
В особые поминальные дни в храмах возле распятия Христа устанавливается стол для продуктов, которые приносят верующие для поминовения умерших родных и близких. Он называется канун .
Что нести в церковь для поминания: список продуктов
- хлеб;
- булочки,
- печенье,
- выпечка;
- конфеты;
- крупы;
- мука;
- сахар;
- фрукты;
- овощи;
- растительное масло;
- вино кагор.
Главное ритуальное блюдо на панихиде – это кутья. Ее также приносят в церковь обычно в небольшой посудинке, украшают крестом из сухофруктов или мармелада, втыкают свечу и ставят на специальном столе.
Во время поминальной панихиды священник освящает кутью , и прихожане затем забирают ее с собой, а дома начинают с нее ритуальную поминальную трапезу.
Остальные продукты остаются в церкви в виде пожертвования. Часть из них священнослужители раздают бедным, часть оставляют и сами поминают умерших .
Какие продукты запрещено приносить в церковь
- мясо;
- кровяная колбаса;
- другие мясные продукты.
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в родительскую субботу 19 марта.