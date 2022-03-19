Батьківська субота 19 березня: що нести до церкви і як поминати

Що принести до церкви у поминальний день / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 19 березня, настала батьківська субота . Це особливий день у році, коли віруючі поминають померлих родичів. У такі дні в церквах проводяться поминальні служби.
Цей поминальний день щорічно проводиться у другу суботу Великого посту і може випадати на різні дні, тому що сам піст не має фіксованої дати, а повністю залежить від Великодня.
У поминальну суботу православні йдуть до храму, замовляють панахиду на згадку про померлих родичів, моляться за упокій їхніх душ, а також приносять продукти для поминання .
Куди приносити продукти
В особливі поминальні дні у храмах біля розп'яття Христа встановлюється стіл для продуктів, які приносять віруючі для поминання померлих рідних та близьких. Він називається канун .
Що нести до церкви для поминання: список продуктів
- хліб;
- булочки,
- печиво,
- випічка;
- цукерки;
- крупи;
- борошно;
- цукор;
- фрукти;
- овочі;
- рослинна олія;
- вино кагор.
Головна ритуальна страва на панахиді – це кутя. Її також приносять до церкви зазвичай у невеликій посудинці, прикрашають хрестом із сухофруктів або мармеладу, встромляють свічку і ставлять на спеціальному столі.
Під час поминальної панахиди священик освячує кутю , і парафіяни потім забирають її із собою, а вдома починають із неї ритуальну поминальну трапезу.
Інші продукти залишаються у церкві як пожертвування. Частину з них священнослужителі роздають бідним, частину залишають і самі поминають померлих .
Які продукти заборонено приносити до церкви
- м'ясо;
- кров'яна ковбаса;
- інші м'ясні продукти.
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у батьківську суботу 19 березня.