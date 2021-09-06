Рош ха-Шана: традиции еврейского Нового года

Традиции и запреты Рош ха-Шана / Фото: Коллаж: Сегодня
Еврейский праздник Рош ха-Шана традиционно отмечается осенью и длится два дня подряд.
В 2021 году Рош ха-Шана начинается с вечера 6 сентября и завершится вечером 8-го числа. Праздник знаменует собой наступление иудейского 5782 Нового года . С него начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре. О главных традициях и запретах Рош ха-Шана читайте в нашей статье.
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Еврейский Новый год: традиции праздника
Евреи свято верят, что на Новый год Творец будет судить весь мир и принимать решение, кто достоин жить в течение следующего года .
А потому в этот период особенно важно во всем соблюдать умеренность и строгость: стараться не спать днем, отказаться от курения и даже от супружеской близости.
С праздника Рош ха-Шана у иудеев начинаются десять дней молитв и раскаяния, именуемые "Дни трепета" или "Десять дней раскаяния" . В этот период евреи не работают. Они должны больше времени уделять молитве, изучению Торы, чтению псалмов, а также держать духовный отчет за свои поступки, слова и помыслы за прошедший год. Верующие проводят время в раскаянии и молитве, чтобы благоприятно повлиять на решение Бога.
Заканчиваются дни молитв очередным праздником – Йом-Киппуром , что означает "День искупления", "Судный день", "День Всепрощения".
Главным символом праздника Рош ха-Шана является шофар – древний музыкальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. В синагогах в шофар трубят по сто раз в каждый из дней праздника.
Тора называет Рош ха-Шана "Днем трубного гласа" , потому что каждый иудей должен слушать звуки шофара, которые призывают к покаянию и исправлению своих ошибок.
Слово "шофар" в переводе означает " улучшение ". Во время празднования Нового года используются три звука шофара:
- ткия – долгий непрерывный звук;
- шварим – это три перерыва в игре;
- труа – рыдающий звук с девятью паузами.
Эти звуки пробуждают людей от сна, призывают проанализировать свои поступки и искренне раскаяться в грехах, чтобы в Йом-Киппур Всевышний мог простить провинившихся и записать их в Книгу жизни .
Также в дни Рош ха-Шана евреи собираются за праздничным столом и проводят ритуальную трапезу . На Новый год иудеи приветствуют друг друга и желают быть вписанным в "Книгу жизни", что означает благополучие в течение всего года. А чтобы наступающий год был добрым и сладким, принято обмакивать хлеб в мед, и угощаться медовыми яблоками.
Что можно и нельзя подавать на стол в праздник Рош ха-Шана
Нельзя подавать горькую и кислую пищу, иначе в новом году могут быть бед и огорчения.
В праздник лучше не есть орехи, потому что на иврите они ассоциируются со словом "грех".
На столах обязательно должны присутствовать продукты :
- хлеб круглой формы, символизирующий цельность еврейского народа;
- хала – символ жизни,
- мед – это символ удовольствия, в него макают халу;
- соль – символ богатства;
- яблоко , дольки которого едят с медом, желая друг другу не менее сладкого года.
- гранат – но он есть не во всех регионах, поэтому его заменяли яблоками.
- морковь – символ богатства, ее нарезают кругляшками в форме золотых монеток, чтобы привлечь финансовую удачу.
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