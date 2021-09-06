Рош ха-Шана: традиції єврейського Нового року

Традиції і заборони Рош ха-Шана / Фото: Колаж: Сьогодні

Єврейське свято Рош ха-Шана традиційно відзначається восени і триває два дні поспіль.

У 2021 році Рош ха-Шана починається з вечора 6 вересня і завершиться ввечері 8-го числа. Свято знаменує настання іудейського 5782 Нового року . З нього починається відлік днів чергового року в єврейському календарі. Про головні традиції і заборони Рош ха-Шана читайте в нашій статті.

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Єврейський Новий рік: традиції свята

Євреї свято вірять, що на Новий рік Творець судитиме весь світ і ухвалюватиме рішення, хто гідний жити протягом наступного року .

А тому в цей період особливо важливо у всьому дотримуватися помірності і суворості: намагатися не спати вдень, відмовитися від куріння і навіть від подружньої близькості.

Зі свята Рош ха-Шана в іудеїв починаються десять днів молитов і каяття, іменовані "Дні трепету" або "Десять днів каяття" . У цей період євреї не працюють. Вони повинні більше часу приділяти молитві, вивченню Тори, читанню псалмів, а також тримати духовний звіт за свої вчинки, слова і помисли за минулий рік. Віруючі проводять час у каятті та молитві, щоб сприятливо вплинути на рішення Бога.

Закінчуються дні молитов черговим святом – Йом-Кіпур , що означає "День спокутування", "Судний день", "День Всепрощення".

Головним символом свята Рош ха-Шана є шофар – древній музичний інструмент, виготовлений із баранячого рогу. У синагогах в шофар сурмлять по сто разів на кожен із днів свята.

Шафар – символ єврейського Нового року / Фото: Pixabay

Тора називає Рош ха-Шана "Днем трубного гласу" , тому що кожен іудей повинен слухати звуки шофара, які закликають до покаяння і виправлення своїх помилок.

Слово "шофар" у перекладі означає " поліпшення ". Під час святкування Нового року використовуються три звуки шофара:

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ткія – довгий безперервний звук;

– довгий безперервний звук; шварим – це три перерви в грі;

– це три перерви в грі; труа – плач з дев'ятьма паузами.

Ці звуки пробуджують людей від сну, закликають проаналізувати свої вчинки і щиро покаятися в гріхах, щоб у Йом-Кіпур Всевишній міг пробачити тих, хто провинився, і записати їх в Книгу життя .

Також у дні Рош ха-Шана євреї збираються за святковим столом і проводять ритуальну трапезу . На Новий рік іудеї вітають одне одного і бажають бути вписаними в "Книгу життя", що означає добробут протягом всього року. А щоб наступний рік був добрим і солодким, прийнято вмочати хліб у мед, і пригощатися медовими яблуками.

Що можна і не можна подавати на стіл в свято Рош ха-Шана

Не можна подавати гірку і кислу їжу, інакше в новому році можуть бути біди та засмучення.

У свято краще не їсти горіхи, тому що на івриті вони асоціюються зі словом "гріх".

Головні частування на Рош ха_Шана / Фото: Pinterest

На столах обов'язково мають бути продукти :

хліб круглої форми, що символізує цілісність єврейського народу;

круглої форми, що символізує цілісність єврейського народу; хала – символ життя,

– символ життя, мед – це символ задоволення, у нього умочують халу;

– це символ задоволення, у нього умочують халу; сіль – символ багатства;

– символ багатства; яблуко , часточки якого їдять із медом, бажаючи одне одному не менш солодкого року.

, часточки якого їдять із медом, бажаючи одне одному не менш солодкого року. гранат – але він є не у всіх регіонах, тому його замінювали яблуками.

– але він є не у всіх регіонах, тому його замінювали яблуками. морква – символ багатства, її нарізають кругляшками у формі золотих монет, щоб привернути фінансову удачу.

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