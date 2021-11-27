Рождественский пост 2021-2022: что категорически нельзя делать

Традиции и запреты в Рождественский пост / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее воскресенье, 28 ноября, начинается последний в году многодневный Рождественский пост. Он длится 40 дней и закончится в 2022 году праздником Рождества Христова, 7 января.

Этот период очень важен для православных. Верующие посвящают его очищению себя духовно и телесно, избавлению от плохих мыслей, подготовке к великому празднику . Рождественский пост имеет много традиций, правил и запретов, которые важно соблюдать. О главных из них мы познакомим вас в нашей статье.

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Правила Рождественского поста

Поскольку пост подразумевает отказ от скоромной еды , то на смену сытным продуктам животного происхождения приходят не менее питательные крупы, бобовые, грибы, орехи, семечки, мед, хлеб, а также овощи, ягоды и фрукты. В некоторые дни разрешена рыба.

Помимо правильного питания, во время Рождественского поста важен также определенный внутренний настрой и духовное очищение .

В этот период верующие ходят в церковь , молятся, размышляют о жизни, каются в плохих поступках и помыслах. Также важно попросить прощения у тех, кого вы обидели, и самим простить окружающих.

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Рождественский пост 2021: что нельзя делать

Во все дни поста в меню запрещены яйца, мясные и молочные продукты, а также их производные – колбасы, масло, сыры, йогурты и т.д.

яйца, мясные и молочные продукты, а также их производные – колбасы, масло, сыры, йогурты и т.д. В то же время детям до 12 лет, а также беременным и кормящим женщинам врачи не рекомендуют придерживаться поста в еде. Его можно соблюдать в духовном плане.

врачи не рекомендуют придерживаться поста в еде. Его можно соблюдать в духовном плане. Во время Рождественского поста категорически нельзя ссориться , скандалить, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах, желать кому-то зла.

, скандалить, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах, желать кому-то зла. Важно стараться не быть в плохом настроении , не пребывать в унынии и печали.

, не пребывать в унынии и печали. Также не следует никого обижать и самим не держать обиды , зла, зависти, ревности и другие негативные чувства.

, зла, зависти, ревности и другие негативные чувства. Нельзя предаваться греховным мыслям и соблазнам , наоборот следует покаяться в грехах.

, наоборот следует покаяться в грехах. Православные не венчаются и не проводят свадьбы в Рождественский пост.

в Рождественский пост. Если нет большой необходимости, в период поста не стоит крестить детей .

. Также под запретом охота в этот период.

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