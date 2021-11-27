Різдвяний піст 2021-2022: що категорично не можна робити

Традиції і заборони у Різдвяний піст / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчої неділі, 28 листопада, починається останній у році багатоденний Різдвяний піст. Він триває 40 днів і закінчиться у 2022 році святом Різдва Христового, 7 січня.

Цей період є дуже важливим для православних. Віруючі присвячують його очищенню себе духовно і тілесно, звільненню від поганих думок, підготовці до великого свята . Різдвяний піст має багато традицій, правил та заборон, яких важливо дотримуватися. Про головні з них ми познайомимо вас у нашій статті.

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Правила Різдвяного посту

Оскільки пост має на увазі відмову від скоромної їжі , то на зміну ситним продуктам тваринного походження приходять не менш поживні крупи, бобові, гриби, горіхи, насіння, мед, хліб, а також овочі, ягоди та фрукти. У деякі дні дозволено рибу.

Крім правильного харчування, під час Різдвяного посту важливий також певний внутрішній настрій та духовне очищення .

У цей період віруючі ходять до церкви , моляться, розмірковують про життя, каються у поганих вчинках та помислах. Також важливо вибачитися у тих, кого ви образили, і самим пробачити оточуючих.

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Різдвяний піст 2021: що не можна робити

У всі дні посту в меню заборонено яйця, м'ясні та молочні продукти, а також їхні похідні – ковбаси, олія, сири, йогурти тощо.

яйця, м'ясні та молочні продукти, а також їхні похідні – ковбаси, олія, сири, йогурти тощо. Водночас дітям до 12 років, а також вагітним і годуючим жінкам лікарі не рекомендують дотримуватися посту в їжі. Його можна виконувати у духовному сенсі.

лікарі не рекомендують дотримуватися посту в їжі. Його можна виконувати у духовному сенсі. Під час Різдвяного посту категорично не можна сваритися , скандалити, лаятися, з'ясовувати стосунки на підвищених тонах, бажати комусь зла.

, скандалити, лаятися, з'ясовувати стосунки на підвищених тонах, бажати комусь зла. Важливо намагатися не бути в поганому настрої , не перебувати у смутку.

, не перебувати у смутку. Також не слід нікого ображати і самим не тримати образи , зла, заздрості, ревнощів та інших негативних почуттів.

, зла, заздрості, ревнощів та інших негативних почуттів. Не можна піддаватися гріховним думкам та спокусам , навпаки, слід покаятися в гріхах.

, навпаки, слід покаятися в гріхах. Православні не вінчаються та не проводять весілля у Різдвяний піст.

у Різдвяний піст. Якщо немає великої необхідності, у період посту не варто хрестити дітей .

. Також під забороною полювання в цей період.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.