Рождественский пост: светлые поздравления, открытки и картинки

Рождественский пост: поздравления, открытки и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня
Рождественский пост 2021-2022 начался сегодня, в воскресенье, 28 ноября. Если вы решили поститься, то постарайтесь провести это время в мире и гармонии с собой и миром, чтобы очистить себя физически и духовно.
А мы подготовили красивые и добрые поздравления с Рождественским постом , эффектные картинки, красочные открытки, лучшие стихи и пожелания в прозе.
С Рождественским постом: красивые стихи и поздравления
***
Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
С чистой, радостной душой!
Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла!
***
С радостным Рождественским постом!
Пусть очистятся и тело, и душа,
Пусть сердца наполнятся добром,
С тихою молитвой, не спеша.
Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!
***
Еще короткое мгновенье,
И засияет вдруг она –
Судьбы великое мгновенье,
Святая Вифлеемская звезда.
Но перед этим чудом светлым
Ты должен вклад свой принести.
И строго, свято, беззаветно
Обязан пост ты соблюсти.
Поздравления с Рождественским постом в прозе
***
Филиппов пост готовит нас к великому празднику Рождества Христова, дает возможность обдумать все, что произошло за год, принять сложные решения и стать старше духовно. Пусть же эти дни сделают нас лучше, чище и добрее.
***
Пусть в Рождественский пост не истощается душа, не устает тело, не уходит надежда и не покидает вера. Желаю избавления от нечистых помыслов и грешных деяний, прощения за неразумные ошибки. Пусть в сердце возродится радость и пусть душа оберегает святую веру и любовь к близким.
***
Православные, желаю вам с легкостью и радостью перенести все тяготы Рождественского поста. Пусть в это время очистятся ваше тело и разум от всего дурного и скверного. Пусть к великому празднику Рождества вы придете в своем обновленном состоянии и будете уверенно входить в храм, не поддавшись искушению.
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Рождественский пост.