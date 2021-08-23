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С Днем Независимости Украины-2021: эффектные открытки и поздравления в прозе своими словами

Ольга Козачок
23 августа, 17:49
В День Независимости Украины отправляйте короткие, красивые и самые оригинальные поздравления и картинки с праздником близким, друзьям и коллегам

Поздравления с Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, картинки и пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня

24 августа мы отмечаем 30-летие Дня Независимости Украины. Этот праздник установлен в 1991 году в честь принятия Верховным Советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие считается датой образования украинского государства в современном виде.

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Мы подготовили для вас короткие и самые красивые поздравления с Днем Независимости Украины в прозе своими словами, подобрали эффектные картинки, а также оформили интересные эксклюзивные открытки с праздником 24 августа.

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Поздравления с Днем Независимости Украины-2021: проза и картинки

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По случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

С Днем Независимости Украины: пожелания своими словами

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В День Независимости Украины, мы приветствуем всех вас, кто своими действиями прилагается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и силы, чтобы приблизить время расцвета Украины.

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

День Независимости Украины: красивые тексты и открытки

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В день очередной годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах на благо нашей Родины. Пускай каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой державы, которой смогут гордиться наши дети.

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

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Короткие поздравления с Днем Независимости

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День независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от дурных привычек и от всех окружающих невзгод!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

С Днем Независимости Украины 24 августа: добрые поздравления в прозе

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Поздравляю! 24 августа – День Независимости Украины!
Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет День Независимости Украины!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

Поздравления с Днем Независимости Украины: стихи на украинском языке

* * *
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

Прикольное поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

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