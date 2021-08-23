З Днем Незалежності України-2021: ефектні листівки і привітання в прозі своїми словами

Привітання з Днем Незалежності України: ексклюзивні листівки, картинки і побажання / Фото: Колаж: Сьогодні

24 серпня ми відзначаємо 30-річчя Дня Незалежності України. Це свято встановлене у 1991 році на честь прийняття Верховною радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". Ця подія вважається датою утворення української держави в сучасному вигляді.

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Ми підготували для вас короткі і найкрасивіші привітання з Днем Незалежності України в прозі своїми словами, підібрали ефектні картинки, а також оформили цікаві ексклюзивні листівки зі святом 24 серпня.

Привітання з Днем Незалежності України-2021: проза і картинки

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З нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності України: побажання своїми словами

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В День Незалежності України, ми вітаємо всіх вас, хто своїми діями додається до нашої спільної справи – розбудови нової європейської держави Україна. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити все, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і сили, щоб наблизити час розквіту України.

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

День Незалежності України: красиві тексти і картинки

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В день чергової річниці незалежності України, бажаємо вам взаєморозуміння, злагоди та успіхів у справах на благо нашої Батьківщини. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, дружнім теплом і новими здобутками. Нехай ці досягнення стануть цеглинками в будівництві міцної держави, якою зможуть пишатися наші діти.

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

Короткі вітання з Днем Незалежності

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День незалежності кожен визначає для себе сам. Бажаю не залежати від фінансів, від поганих звичок і від усіх оточуючих негараздів!

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності України 24 серпня: добрі вітання в прозі

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Вітаю! 24 серпня – День Незалежності України!

Будь-який привід гарний, щоб згадати одне про одного і побажати одне одному щастя. Тож нехай таким приводом стане День Незалежності України!

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

Привітання з Днем Незалежності України: вірші українською мовою

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Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

Прикольне привітання з Днем Незалежності України

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Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

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