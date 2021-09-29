С Днем учителя-2021: добрые поздравления, картинки и открытки

С Днем учителя: лучшие поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году День учителя в Украине отмечается в воскресенье, 3 октября. Но поскольку это выходной, то всех своих любимых педагогов нужно успеть поздравить в последний будний день – уже в эту пятницу, 1 октября.

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Мы сделали подборку эффектных поздравлений, картинок, открыток и стихов, приуроченных к празднику учителей. Дарите цветы, улыбки и хорошее настроение своим любимым учителям.

Красивые поздравления с Днем учителя в стихах

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Нелегкий труд – детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.



И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

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Прекрасный День учителя!

Все мы, наш дружный класс,

Хотим сказать решительно:

Мы поздравляем вас!



Пусть иногда небрежно

Мы выполняем что-то,

Но знаем мы, конечно,

Трудна ваша работа.



Мы ценим вас и любим,

И знайте: будет прок,

И мы не позабудем

Ваш ни один урок!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

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Спасибо вам за ваше понимание,

За доброту, терпение и труд.

За щедро нам дарованные знания,

За много отработанных минут.



Ведь переоценить ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто невозможно

Ученикам себя всю посвятить.



Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья вам мы пожелаем.

Чему вы учите, чтобы не было зря,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

Добрые поздравления учителю с праздником в прозе

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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и энергию, строгость и доброту! Спасибо вам за ваш труд и силы, которые вы вкладываете в свое дело, за вашу внимательность, доброту и строгость. Желаем провести этот праздник наилучшим образом, чтобы он был ярким и запоминающимся. Желаем вам любви, счастья, благополучия и терпения!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

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Поздравляем вас с Днем учителя! Благодаря вашим стараниям и усилиям, мир становится лучше, грамотнее, умнее и чище. Желаем вам здоровья, процветания, терпения, гармонии, уважения и любви ваших учеников. Пусть они вместе с вами добиваются невероятных высот успеха, пусть вам сопутствует удача во всех делах!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.