С Днем учителя-2021: добрые поздравления, картинки и открытки

С Днем учителя: лучшие поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня
В 2021 году День учителя в Украине отмечается в воскресенье, 3 октября. Но поскольку это выходной, то всех своих любимых педагогов нужно успеть поздравить в последний будний день – уже в эту пятницу, 1 октября.
Что подарить учителю: идеи и советы к празднику
Мы сделали подборку эффектных поздравлений, картинок, открыток и стихов, приуроченных к празднику учителей. Дарите цветы, улыбки и хорошее настроение своим любимым учителям.
Красивые поздравления с Днем учителя в стихах
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Нелегкий труд – детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
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Прекрасный День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!
Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.
Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!
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Спасибо вам за ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.
Ведь переоценить ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Добрые поздравления учителю с праздником в прозе
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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и энергию, строгость и доброту! Спасибо вам за ваш труд и силы, которые вы вкладываете в свое дело, за вашу внимательность, доброту и строгость. Желаем провести этот праздник наилучшим образом, чтобы он был ярким и запоминающимся. Желаем вам любви, счастья, благополучия и терпения!
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Поздравляем вас с Днем учителя! Благодаря вашим стараниям и усилиям, мир становится лучше, грамотнее, умнее и чище. Желаем вам здоровья, процветания, терпения, гармонии, уважения и любви ваших учеников. Пусть они вместе с вами добиваются невероятных высот успеха, пусть вам сопутствует удача во всех делах!
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.