З Днем вчителя-2021: добрі вітання, картинки і листівки

З Днем вчителя: найкращі привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні
В 2021 році День вчителя в Україні відзначається у неділю, 3 жовтня. Але оскільки це вихідний, то всіх своїх коханих педагогів потрібно встигнути привітати в останній будній день – вже цієї п'ятниці, 1 жовтня.
Що подарувати вчителю: ідеї та поради до свята
Ми зробили добірку ефектних привітань, картинок, листівок і віршів, присвячених до свята вчителів. Даруйте квіти, посмішки і гарний настрій своїм улюбленим вчителям.
Красиві привітання з Днем вчителя у віршах
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Нелегкий труд – детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
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Прекрасный День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!
Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.
Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!
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Спасибо вам за ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.
Ведь переоценить ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Добрі вітання вчителю зі святом у прозі
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Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і енергію, суворість і доброту! Дякуємо вам за вашу працю і сили, які ви вкладаєте у свою справу, за вашу уважність, доброту і суворість. Бажаємо провести це свято найкращим чином, щоб воно було яскравим і незабутнім. Бажаємо вам любові, щастя, благополуччя і терпіння!
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Вітаємо вас з Днем вчителя! Завдяки вашим старанням і зусиллям, світ стає краще, грамотніше, розумніше і чистіше. Бажаємо вам здоров'я, процвітання, терпіння, гармонії, поваги і любові ваших учнів. Нехай вони разом із вами досягають неймовірних висот успіху, нехай вам щастить у всіх справах!
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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.