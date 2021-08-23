С Днем украинского флага: колоритные картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Лучшие поздравления с Днем флага Украины: открытки, проза и стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 23 августа, украинцы отмечают праздник государственного значения – День флага Украины, который посвящен одному из ее главных символов.

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Мы подготовили для вас эксклюзивные открытки и яркие картинки, а также самые лучшие стихи и поздравления в прозе с Днем флага Украины.

Лучшие поздравления с Днем флага в прозе

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С Днем флага поздравляю всех украинцев! В этот день хочу пожелать крепких сил и неизменного здоровья, мирного неба и светлой надежды на лучшее, искренней веры и благополучия. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть вам по жизни всегда сопутствует удача.

С Днем украинского флага: эксклюзивные картинки и открытки / Фото: Сегодня

Короткие смс поздравления с Днем флага Украины

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День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – на свете ты одна!

С Днем украинского флага: патриотические поздравления своими словами

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Поздравляю с государственным праздником – Днем флага Украины! Желаю крепости силы и духа, стального здоровья и патриотизма, неизменной любви и уважения, благополучия и оптимистичного настроения, великих успехов и свершений.

С Днем государственного флага Украины: яркие открытки и лучшие пожелания / Фото: Сегодня

Теплые поздравления с Днем флага в стихах

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Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,

Он – Украины радостный цветок.

И в мире, и в труде – он рядом с нами,

Он реет над полями, над лесами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Охватывая целую страну!

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День флага Украины: милые открытки, поздравления и стихи / Фото: Сегодня

Торжественные поздравления в День украинского флага-2021

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Наш флаг – это наш символ, отличающий нас от множества других держав. Пусть его двухцветные переливы, которые символизируют небо и поле, не затмят падения и лишения. Пусть он гордо развевается в выси, ловя попутный ветер благоприятных перемен. С праздником, дорогие украинцы, с Днем флага!

Яркие пожелания в День украинского флага в стихах

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Пусть будет мир в свободной Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

Наш праздник государственный – День флага

Напоминает вечно об отваге.

Пусть развевается свободный, вольный флаг,

Здоровья, счастья, мира и всех благ!

День флага Украины: поздравления, картинки и стихи / Фото: Сегодня

С Днем флага Украины: поздравления на украинском языке

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День Державного прапора ми відзначаємо,

Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.

Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,

З кожним роком ставай і багатше, і краще!

Ми бажаємо всім удачі й перемог,

Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Щастя й радості скоріше пізнати.

С Днем флага Украины: лучшие поздравления и открытки / Фото: Сегодня

Стихи о флаге на украинском языке

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Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

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