З Днем українського прапора: колоритні картинки, яскраві листівки і найкращі привітання

Найкращі привітання з Днем прапора України: листівки, проза та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають свято державного значення – День прапора України, яке присвячене одному з її головних символів.
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Ми підготували для вас ексклюзивні листівки та яскраві картинки, а також найкращі вірші і привітання в прозі з Днем прапора України.
Найкращі привітання з Днем прапора в прозі
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З Днем прапора вітаю всіх українців! Цього дня хочу побажати міцних сил і незмінного здоров'я, мирного неба і світлої надії на краще, щирої віри і благополуччя. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай вас по життю завжди супроводжує удача.
Короткі смс привітання з Днем прапора України
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День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!
З Днем українського прапора: патріотичні привітання своїми словами
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Вітаю з державним святом – Днем прапора України! Бажаю міцної сили і духу, сталевого здоров'я і патріотизму, незмінної любові і поваги, благополуччя і оптимістичного настрою, великих успіхів і звершень.
Теплі вітання з Днем прапора у віршах
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Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,
Он – Украины радостный цветок.
И в мире, и в труде – он рядом с нами,
Он реет над полями, над лесами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Охватывая целую страну!
Урочисті привітання на День українського прапора-2021
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Наш прапор – це наш символ, який відрізняє нас від безлічі інших держав. Нехай його двоколірні переливи, які символізують небо і поле, не затьмарять падіння і позбавлення. Нехай він гордо майорить над хмарами, ловлячи попутний вітер сприятливих змін. Зі святом, дорогі українці, з Днем прапора!
Яскраві побажання на День українського прапора у віршах
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Пусть будет мир в свободной Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Наш праздник государственный – День флага
Напоминает вечно об отваге.
Пусть развевается свободный, вольный флаг,
Здоровья, счастья, мира и всех благ!
З Днем прапора України: привітання українською мовою
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День Державного прапора ми відзначаємо,
Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.
Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,
З кожним роком ставай і багатше, і краще!
Ми бажаємо всім удачі й перемог,
Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Щастя й радості скоріше пізнати.
Вірші про прапор українською мовою
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Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
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