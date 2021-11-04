С Днем железнодорожника Украины: картинки, открытки, душевные и прикольные поздравления

С Днем железнодорожника Украины: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 4 ноября, в Украине празднуется День железнодорожника-2021. Мы поздравляем с этим профессиональным праздником всех работников железнодорожного транспорта и желаем здоровья, благополучия, хороших дорог, отличного трафика, достойной зарплаты и процветания.
А еще в День железнодорожника мы собрали для вас тематические картинки, красивые открытки и поздравления в прозе и стихах.
Поздравления с Днем железнодорожника в стихах
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С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней,
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
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Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
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Пусть плохое вдаль уходит,
Как пейзажи за окном.
И горит всегда зеленым,
На путях твой семафор.
И к своим мечтам всегда ты,
Мчись как поезд скоростной.
А вокруг одни красоты,
Путь сопровождали твой.
А еще вагон удачи,
Пусть с тобой будет везде.
Сил, любви, добра в придачу,
С днем работников ЖД!
Красивые поздравления с Днем железнодорожника в прозе своими словами
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Поздравляю с Днем железнодорожника Украины! Желаю профессиональных успехов. Пусть все железные пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям. Здоровья, силы, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
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Пускай жизнь ваша будет нескучной, яркой и насыщенной, как пейзажи за окном. Пускай ваш успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Неизменно следуйте к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо и не заводят в тупики. Желаю, благополучия, карьерного роста, и чтобы работа приносила только радость. С Днем железнодорожника!
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