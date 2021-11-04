С Днем железнодорожника Украины: картинки, открытки, душевные и прикольные поздравления

С Днем железнодорожника Украины: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 ноября, в Украине празднуется День железнодорожника-2021. Мы поздравляем с этим профессиональным праздником всех работников железнодорожного транспорта и желаем здоровья, благополучия, хороших дорог, отличного трафика, достойной зарплаты и процветания.

А еще в День железнодорожника мы собрали для вас тематические картинки, красивые открытки и поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

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С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.



Пускай по жизни вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.



Вам радостных и ярких дней,

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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Пусть плохое вдаль уходит,

Как пейзажи за окном.

И горит всегда зеленым,

На путях твой семафор.



И к своим мечтам всегда ты,

Мчись как поезд скоростной.

А вокруг одни красоты,

Путь сопровождали твой.



А еще вагон удачи,

Пусть с тобой будет везде.

Сил, любви, добра в придачу,

С днем работников ЖД!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем железнодорожника в прозе своими словами

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Поздравляю с Днем железнодорожника Украины! Желаю профессиональных успехов. Пусть все железные пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям. Здоровья, силы, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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Пускай жизнь ваша будет нескучной, яркой и насыщенной, как пейзажи за окном. Пускай ваш успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Неизменно следуйте к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо и не заводят в тупики. Желаю, благополучия, карьерного роста, и чтобы работа приносила только радость. С Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.