З Днем залізничника України: картинки, листівки, душевні та прикольні привітання

З Днем залізничника України: вітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 4 листопада, в Україні святкується День залізничника-2021. Ми вітаємо з цим професійним святом усіх працівників залізничного транспорту та бажаємо здоров'я, благополуччя, хороших доріг, гарного трафіка, гідної зарплати та процвітання.
А ще в День залізничника ми зібрали для вас тематичні картинки, гарні листівки та вітання у прозі і віршах.
Вітання з Днем залізничника у віршах
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Нам кажется, нет у нее конца –
Железная дорога бесконечна.
Названьям станций тоже нет числа –
Но это по незнанию, конечно.
Железная дорога, как всегда,
Жива людьми, дающими заботу,
И, жизнь свою дороге посвятив,
Они вложили душу в ту работу.
Мы шлем в ваш праздник наш земной поклон,
А радость бесконечна, как дорога,
Стучат колеса, ускоряясь с каждым днем,
Сближая города, людей и годы.
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С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней,
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
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Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
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Пусть плохое вдаль уходит,
Как пейзажи за окном.
И горит всегда зеленым
На путях твой семафор.
И к своим мечтам всегда ты
Мчись как поезд скоростной.
А вокруг одни красоты
Путь сопровождали твой.
А еще вагон удачи
Пусть с тобой будет везде.
Сил, любви, добра в придачу,
С днем работников ЖД!
Красиві привітання з Днем залізничника у прозі своїми словами
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Вітаю із Днем залізничника України! Бажаю професійних успіхів. Нехай усі залізниці та стріли будуть у правильному напрямку. Нехай світиться зелене світло будь-яким починанням. Здоров'я, сили, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя та всього найкращого!
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Нехай життя ваше буде яскравим і насиченим, як пейзажі за вікном. Нехай ваш успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Незмінно слідуйте до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності проносяться повз і не заводять у глухий кут. Бажаю, благополуччя, кар'єрного зростання, і щоб робота приносила лише радість. Із Днем залізничника!
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