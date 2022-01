"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни на русском, украинском и английском языке

Щедрик, щедрик, щедрівочка / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год в канун Рождественских праздников мы вспоминаем бессмертный шедевр украинского композитора Николая Леонтовича – "Щедрик" .

Эта песня рождалась долго, прошла несколько редакций автора, была переведена на множество языков, попутешествовала по свету в исполнении украинского хора и, наконец, завоевала всемирную известность и любовь .

В Украине "Щедрик" часто исполняют во время Святок в череде рождественских и новогодних щедривок и колядок.

Предлагаем вам разучить эту популярную песню вместе с детьми.

Полный текст песни "Щедрик" на украинском языке

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Адаптация текста "Щедрик" на русском языке

***

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен"

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

Английская версия "Щедрика" Carol of the Bells

Эта рождественская песня является английской адаптацией. Впервые "Щедрик" прозвучал на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке сто лет назад, в 1921 году. Она так понравилась за океаном, что в 1936 году была создана версия слов песни на английском языке. Петр Вильховский изобразил ее как перезвон колокольчиков, и она стала называться " Колядка колокольчиков ".

***

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away



Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,



Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling



One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air



Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,



Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,



Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,



On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home



Ding dong ding… dong!

Эксклюзивная антиковидная щедривка от "Сегодня"

***

Щедрик-щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ковідочка,

Ми тут її проженемО,

Ластівочку запросимО.

В хату летять щастя й добро,

Будьте здоро, sisters і bro!

