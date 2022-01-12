Щедривки на Старый Новый год 2022: короткие и прикольные тексты, которые легко выучить

Щедривки на Старый Новый год 2022: картинки, прикольные и веселые тексты / Фото: Коллаж: Сегодня
Вечером 13 января православные украинцы будут встречать Старый Новый год. Традиционно в этот праздник нужно щедровать, петь обрядовые песни-щедривки, желать добра и благополучия всем людям. Это любят делать как взрослые, так и дети, нужно только собрать веселый музыкальный коллектив из нескольких участников.
Мы собрали для вас множество красивых и смешных песен-щедривок на русском и украинском языке, коротких текстов, которые легко разучить и запомнить взрослым и детям.
Лучшие щедривки на Старый Новый год
***
Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Щедрик-ведрик! Де вареник,
Ковбаса і сало?
Не дивіться на фігуру –
Мені завжди мало!
***
Щедрую, щедрую,
Колбасу чую.
Колбасы нету –
Давайте конфеты.
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
Ми щедрівку заспіваєм,
Щастя й долі побажаєм,
Ось прийшли вам щедрувати,
Щоб усіх пошанувати.
Щедрий вечір за вікном,
Новий рік щоб був з вином,
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.
***
Я щедрую і заспіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, гривні та рублі,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!
***
Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.