Татьянин день-2022: точная дата, история и традиции праздника

В День святой Татьяны не забудьте поздравить всех именинниц с днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 25 января, мы отмечаем очередной зимний праздник – Татьянин день . Он посвящен святой мученице Татиане Римской. А все Татьяны в этот день празднуют свои именины. Об истории и главных традициях Татьяниного дня читайте в нашей статье.

День Татьяны: история праздника

Чествование Татьяниного дня началось еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы. Несмотря на то, что это позитивный и веселый праздник, особенно любимый студентами, предпосылки его появления далеко не радостные.

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Святая мученица Татиана Римская жила в Италии в конце II – начале III века. Девушка была из богатого и знатного рода, получила хорошее образование и воспитывалась в духе христианства. А достигнув совершеннолетия, дала обет целомудрия.

В те времена в Италии поклонялись языческим богам, а христианство пребывало в гонении. Татиана стала одной из первых истинных христианок . По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана произнесла молитву Христу, и случилось землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

Это не единственное чудо, которое произошло со святой мученицей. После многочисленных пыток язычников она оставалась невредимой, что лишь усиливало веру во Христа, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

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Традиции в Татьянин день: что можно и нельзя делать

25 января свои именины отмечают все девушки по имени Татьяна . Они получают поздравления и наилучшие пожелания от близких людей.

. Они получают поздравления и наилучшие пожелания от близких людей. Считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы . Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их именинами.

. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их именинами. Издавна был ритуал, чтобы ускорить приход тепла и весны. Хозяйки пекли каравай или круглый пирог в форме солнца и угощали всех членов семьи и гостей.

и угощали всех членов семьи и гостей. В ночь с 24 на 25 января – подходящее время для гаданий на судьбу, суженых и любовь. Так что у девушек есть возможность собраться в Татьянин день и весело провести время, а заодно и узнать, какая судьба их ждет, и когда они выйдут замуж.

на судьбу, суженых и любовь. Так что у девушек есть возможность собраться в Татьянин день и весело провести время, а заодно и узнать, какая судьба их ждет, и когда они выйдут замуж. Также в этот день хорошо сходить в церковь и помолиться Татьяне. У святой просят мудрости, успехов в учебе, хороших оценок, особенно студенты и учащиеся. Незамужние девушки просят хорошего жениха и счастливой судьбы в замужестве.

В Татьянин день не желательно тяжело работать , выполнять грязную домашнюю работу и заниматься рукоделием.

, выполнять грязную домашнюю работу и заниматься рукоделием. Ни в коем случае нельзя ссориться с близкими, сквернословить и желать кому-то зла.

с близкими, сквернословить и желать кому-то зла. Также запрещено отказывать в помощи, особенно тем, кто ее просит.

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