Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе 16-22 мая

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится неделя с 16 по 22 мая , которая в целом, несмотря на полнолуние и лунное затмение, будет позитивной и спокойной для большинства людей. Однако многих интересует, насколько простой и безоблачной она будет в денежном плане, кому повезет с финансами, а кто, наоборот, должен будет покрепче затянуть пояса.

Астрологи предрекают трем знакам зодиака безбедную жизнь и даже возможность обогащения в ближайшее время. Согласно бизнес-гороскопу, в период с 16 по 22 мая три знака зодиака могут похвастаться финансовой независимостью .

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овнам на следующей неделе, наконец, улыбнется фортуна, и они получат долгожданные бонусы. Вас ждет неуклонный рост вашего благосостояния. Зарплату вам, увы, не повысят, зато можете рассчитывать на интересные предложения в сфере работы и бизнеса. Они-то и принесут дополнительные доходы, которые окажутся выше основного заработка.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У Раков откроется отличная перспектива финансового взлета. Причем, в тот момент, когда вы этого особо и не ждали. Там, где другие не смогут справиться с поставленной задачей, возникнет пустующая ниша, которую вы сможете занять. Вас вдруг осенит гениальная мысль , и деньги потекут рекой. Главное – никогда не скупитесь на самообразование.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Весам придется попотеть, чтобы не просто остаться на плаву, но еще и позволить себе некоторые излишества . Имейте в виду, что только активных, деятельных и бесстрашных представителей знака судьба готова достойно наградить. Вам не привыкать карабкаться вверх, только не забывайте о близких людях и не делайте это в ущерб отношениям.

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