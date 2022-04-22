Три знака зодиака, которым повезет с финансами на следующей неделе 25 апреля – 1 мая

Три знака, которым повезет с деньгами / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя с 25 апреля по 1 мая , в целом, пройдет относительно спокойно, несмотря на приближающееся солнечное затмение.

Не секрет, что материальный вопрос всегда имеет большое значение для людей, особенно в такое непростое время. Астрологи говорят, что звезды оказывают значительное влияние и называют три знака зодиака, которых скоро ждет денежное изобилие.

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По их мнению, некоторым людям деньги удачно попадают в руки . Согласно бизнес-гороскопу, есть знаки зодиака, которым в период с 25 апреля по 1 мая повезет немного больше , чем другим.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

У представителей знака Лев, наконец, наступает белая полоса в жизни . Вы можете рассчитывать на финансовое везение. Звезды помогут преодолеть различные неурядицы на работе, и Львы смогут смело тратить деньги не только на проживание – вам хватит также на приятные вещи для себя и близких людей. Главное, чего стоит сейчас избегать – это долги.

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Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Стрельцам стоит проявить большую активность в финансовом планировании и обращении с деньгами. В этом случае у вас даже получится отложить крупную сумму денег на будущее, а ведь они еще пригодятся. Как бы ни был велик соблазн, не потратьте все свои доходы на мимолетные развлечения или капризы.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В ближайшие несколько дней представителей знака Рыбы ждет финансовая удача, когда деньги будут плыть в руки сами. Этот период может быть связан с обновлением и в других сферах, но он пройдет для вас вполне успешно. Главное – не ленитесь. Тогда вы сможете получить и высокую должность, и хороший доход.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.