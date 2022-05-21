Три знака зодиака, у которых резко перевернется жизнь в июне-2022

У кого грядут серьезные перемены в жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится июнь, который открывает собой начало лета. Все мы ждем благоприятных перемен, хороших новостей, позитивного настроения. Но есть люди, в судьбу которых июнь внесет ощутимые коррективы и чуть ли не перевернет жизнь с ног на голову .

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в июне-2022 стоит приготовиться к серьезным переменам . Кто они – узнайте в нашем прогнозе.

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Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельцам судьба на первый летний месяц уготовила непредсказуемый сюрприз, причем достаточно приятный. Вам придет помощь и поддержка, откуда не ждали – видимо, подсуетятся ваши друзья. Здесь вполне подойдет определение "как гром среди ясного летнего неба", но в хорошем смысле слова. Так что, если вы планировали падать духом, то однозначно можете с этим повременить.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

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А вот Львы к своим переменам готовились достаточно долго, основательно и целенаправленно, как, впрочем, и всегда по жизни. Предстоящая трансформация будет связана со сменой окружающей обстановки . Это может быть у одних – работа, у других – переезд, у третьих – место дислокации или, как минимум, путешествие. Не переживайте – все пойдет по плану.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

У Скорпионов грядут перемены личного характера и будут касаться чувственной сферы. Увы, от вас теперь уже мало что зависит – нужно было раньше думать и влиять на ситуацию, поворачивая ее в нужное русло. А сейчас это сделает ваш партнер. Вам останется лишь констатировать факты. Сложно сказать, будут ли эти перемены радостными для вас – но вы отнесетесь к этому философски.

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