Вера, Надежда, Любовь и София: праздничные поздравления с именинами

День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, в последний день сентября, все Веры, Нади, Любы и Софьи отмечают день ангела в честь православного праздника – Дня святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Так что, если у вас есть родные или знакомые женщины с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами.
Пусть эти имена приносят счастье и пусть сбудутся те добродетели, которые они символизируют.
Вера, Надежда, Любовь и София: красивые поздравления с именинами в стихах
***
Ты в жизни носишь имя нежной девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.
***
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
Желаю, чтоб радостью жизнь наполнялась,
И вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
Надежда, Наденька, Надюша,
Ты – лучик солнечный в пути.
С тобою просто всем, уютно,
Приятно рядышком идти.
Желаем благ тебе, Надюша,
Желанных встреч тебе в пути.
Впустив надежду в свою душу,
Сумей по жизни пронести!
***
С этим именем твоим
Что сравнится во вселенной?
Тот, кто любит и любим,
Знает это, несомненно.
Улыбайся много лет
И люби, и будь любима,
Пусть в окошке будет свет,
И пусть тьма проходит мимо.
И рассвет, сияя вновь,
За окошком вдруг проснется,
С ним проснется и Любовь,
И конечно, улыбнется.
***
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая, как солнышко,
Что к этому добавить?
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
И будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой!
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