Вера, Надежда, Любовь и София: праздничные поздравления с именинами

День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, в последний день сентября, все Веры, Нади, Любы и Софьи отмечают день ангела в честь православного праздника – Дня святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Так что, если у вас есть родные или знакомые женщины с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами.

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Пусть эти имена приносят счастье и пусть сбудутся те добродетели, которые они символизируют.

Вера, Надежда, Любовь и София: красивые поздравления с именинами в стихах

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***

Ты в жизни носишь имя нежной девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь.

С именинами Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки и открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.



Желаю, чтоб радостью жизнь наполнялась,

И вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

С днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии: поздравления / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

Надежда, Наденька, Надюша,

Ты – лучик солнечный в пути.

С тобою просто всем, уютно,

Приятно рядышком идти.



Желаем благ тебе, Надюша,

Желанных встреч тебе в пути.

Впустив надежду в свою душу,

Сумей по жизни пронести!

Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

С этим именем твоим

Что сравнится во вселенной?

Тот, кто любит и любим,

Знает это, несомненно.

Улыбайся много лет

И люби, и будь любима,

Пусть в окошке будет свет,

И пусть тьма проходит мимо.

И рассвет, сияя вновь,

За окошком вдруг проснется,

С ним проснется и Любовь,

И конечно, улыбнется.

Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая, как солнышко,

Что к этому добавить?

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

И будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой!

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