Вера, Надежда, Любовь и София: что категорически нельзя делать в праздник

В день, посвященный святым мученицам, ни в коем случае нельзя свататься, знакомиться с будущими родственниками и проводить свадьбу.

День Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

30 сентября в церкви вспоминается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот праздник был основан на трагических событиях , согласно которым три юные христианки и их мать приняли мученическую смерть за свою веру.

Как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в этот день, согласно народным традициям, узнайте в нашей статье.

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Традиции дня Веры, Надежды, Любови и Софии

В день 30 сентября свои именины отмечают женщины по имени Вера, Надежда, Любовь, София. Эти имена, знаменующие важные христианские добродетели , издавна имели большую популярность.

А сам день получил название Вселенских бабьих именин . По традиции, в этот праздник поздравляли всех женщин.

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В церкви молились святым великомученицам и просили о здоровье для детей и матерей, об избавлении от женских заболеваний, а также о благополучном зачатии ребенка.

В этот день был интересный обычай, по которому женщины должны хорошо поплакать и попричитать, рассказывая о своих несчастьях, и только после этого начинать готовить праздничные пирожки. Этот обряд считался мощным оберегом , отводящим от семьи все беды и болезни.

Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии: главные запреты дня

как и в любой другой значимый церковный праздник, в день Веры, Надежды и Любови нельзя ссориться, ругаться, скандалить , желать кому-то зла;

, желать кому-то зла; в этот праздник женщины не должны выполнять грязную домашнюю, а также тяжелую работу : нельзя шить, стирать, стричь, убирать и т.д.;

: нельзя шить, стирать, стричь, убирать и т.д.; плохой приметой считалось в этот праздник играть свадьбу, венчаться, а также делать предложение и планировать помолвку , потому что такая семья быстро расстанется;

, потому что такая семья быстро расстанется; особый запрет касался выяснения отношений между женщинами, а также молодоженами;

между женщинами, а также молодоженами; после праздничного обеда нельзя было выбрасывать остатки еды.

Приметы на 30 сентября

пасмурное утро на Веру, Надежду, Любовь – будут солнечные дни;

день прошел без дождя – зима будет теплой;

если журавли улетают на юг – на Покров можно ждать морозов;

если кошка умывается – этот день будет сухим и ясным.

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