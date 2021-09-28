Вера, Надежда, Любовь и София: что категорически нельзя делать в праздник

30 сентября в церкви вспоминается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот праздник был основан на трагических событиях , согласно которым три юные христианки и их мать приняли мученическую смерть за свою веру.
Как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в этот день, согласно народным традициям, узнайте в нашей статье.
Традиции дня Веры, Надежды, Любови и Софии
В день 30 сентября свои именины отмечают женщины по имени Вера, Надежда, Любовь, София. Эти имена, знаменующие важные христианские добродетели , издавна имели большую популярность.
А сам день получил название Вселенских бабьих именин . По традиции, в этот праздник поздравляли всех женщин.
В церкви молились святым великомученицам и просили о здоровье для детей и матерей, об избавлении от женских заболеваний, а также о благополучном зачатии ребенка.
В этот день был интересный обычай, по которому женщины должны хорошо поплакать и попричитать, рассказывая о своих несчастьях, и только после этого начинать готовить праздничные пирожки. Этот обряд считался мощным оберегом , отводящим от семьи все беды и болезни.
Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии: главные запреты дня
- как и в любой другой значимый церковный праздник, в день Веры, Надежды и Любови нельзя ссориться, ругаться, скандалить , желать кому-то зла;
- в этот праздник женщины не должны выполнять грязную домашнюю, а также тяжелую работу : нельзя шить, стирать, стричь, убирать и т.д.;
- плохой приметой считалось в этот праздник играть свадьбу, венчаться, а также делать предложение и планировать помолвку , потому что такая семья быстро расстанется;
- особый запрет касался выяснения отношений между женщинами, а также молодоженами;
- после праздничного обеда нельзя было выбрасывать остатки еды.
Приметы на 30 сентября
- пасмурное утро на Веру, Надежду, Любовь – будут солнечные дни;
- день прошел без дождя – зима будет теплой;
- если журавли улетают на юг – на Покров можно ждать морозов;
- если кошка умывается – этот день будет сухим и ясным.
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