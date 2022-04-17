Вербное воскресенье-2022: нежные картинки и короткие поздравления

Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим: картинки и поздравления / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 апреля, наступил красивый весенний церковный праздник – Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим .

Поздравьте с этим светлым днем своих родных, друзей, коллег и знакомых. Пожелайте им радости и мира, поднимите настроение и скажите слова поддержки. А мы собрали для вас красивые картинки и поздравительные открытки с Вербным воскресеньем .

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Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

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Пусть дом хранит от бед всегда,

Букетик вербы освященной.

Здоровой будет вся семья,

Счастливой, крепкой, защищенной!

Картинки с Вербным воскресеньем / Фото: Pixabay

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Этот праздник необыкновенный

Называем Вербным Воскресеньем.

Пусть царит любовь во всей вселенной

И приходит в души к нам спасением!

Красивые картинки с Вербным воскресеньем / Фото: Pixabay

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Воскресенье Вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше.

Если веришь сердцем –

То Господь услышит!

С Вербным воскресеньем! / Фото: Pixabay

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Осанна! С Вербным воскресеньем!

Желаю Божьего спасения,

Пусть мир и благодать придет

И сохранит вас от невзгод!

Вербное воскресенье: картинки и поздравления / Фото: Depositphotos

С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе

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Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!

Вербное воскресенье: поздравления с праздником / Фото: Pixabay

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В Вербное Воскресенье пусть уйдут из вашей жизни горести и смятение, а придут в дом мир, добро, здоровье, радость и достаток.

Эффектные картинки и поздравления в Вербное воскресенье / Фото: Pixabay

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.