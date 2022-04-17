17 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 апреля.

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 апреля

День пожарной охраны Украины – профессиональный праздник, который с 2013 года отмечается 17 апреля. А еще у украинских пожарных есть второй праздник в году – День спасателя, 17 сентября.

Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) – приурочен ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и проводится с целью привлечь внимание общества к проблемам людей с таким сложным генетическим заболеванием крови.

День кофе эспрессо – изначально праздник возник в Италии, но вскоре его стали отмечать почитатели этого напитка во всем мире.

Именинники 17 апреля

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

17 апреля в православной церкви наступает 6-е воскресенье Великого поста – Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Похвала Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Иосифа песнописца, преподобного Георгия, в Малее, преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зосимы, мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Празднуется икона Божией Матери, именуемая "Герондиса".

Католическая церковь 17 апреля празднует Пасху, которая знаменует Светлое Христово Воскресение и является главным событием библейской истории.

Народный праздник

В народе 17 апреля почитался Иосиф Песнопевец. День получил такое название потому, что в этот период подавали голос журавли, которых считали борцами со злом и защитниками от нечистой силы. Многие традиции и ритуалы Вербного воскресенья связаны с вербой. Ее ветки освящали в церкви, украшали иконы и хранили как оберег. Почки ели, в отваре купали детей, чтобы росли здоровыми, вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед. А еще вербой хлестали друг друга, чтобы прибавить здоровья.

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Приметы на 17 апреля

если прилетели журавли – год поворачивает на лето;

много сережек на ольхе – к хорошему урожаю овса;

в этот день не стоит начинать новых дел;

тепло и сухо в Вербное воскресенье – летом будет урожай фруктов;

в праздник нельзя убирать, шить, готовить, выполнять тяжелую физическую работу;

ни в коем случае нельзя ссориться и желать кому-то зла;

в этот день нельзя отказывать в просьбах.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 апреля

1610 – английский исследователь Генри Гудзон начал экспедицию, в которой открыл Гудзонов залив.

1970 – в Киеве открыт дворец "Украина".

1991 – в Украине принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.

Кто родился 17 апреля

1586 – Джон Форд, видный английский драматург.

1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, политолог.

1974 – Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, модель, актриса, дизайнер.

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