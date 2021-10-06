Високосный ли 2022 год: как рассчитать и что нельзя делать

Будет ли 2022 год високосным / Фото: Pexels

До Нового года 2022 почти три месяца, и многих людей уже сейчас интересует, будет ли он високосным, сколько в нем дней, насколько счастливым и удачливым будет наступающий год Черного Водяного Тигра.

Чем же високосный отличается от обычных годов, почему все так прислушиваются к приметам и боятся именно високосного года ? Узнайте в нашей статье.

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Что такое високосный год

Високосный – это год, в котором насчитывается 366 дней , в отличие от обычных, "нормальных" годов. И наступает он каждые четыре года .

Откуда периодически берется этот лишний день? Дело в том, что земной астрономический год длится примерно 365 суток и 6 часов. Вот этот самый 6-часовой "хвостик", накапливаясь за четыре года, образует дополнительные сутки: 6 х 4 = 24 .

Кажется, что 6 часов в году – погрешность небольшая . Но если с этим ничего не делать, то спустя несколько столетий новый год будет отмечаться не зимой, как сейчас, а летом. И все сезоны сдвинутся не на свои места.

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Чтобы выровнять такое смещение, еще в древние времена был введен високосный год. Это значит, что каждому году, кратному четырем , приписывается один дополнительный день.

Этот лишний день каждые четыре года решили добавлять к самому короткому месяцу в году – февралю . За счет этого високосный год включает 366 дней. А остальные три года насчитывают по 365 дней.

Какой год 2022 – год Тигра, високосный или нет?

Высчитать самостоятельно, является ли год високосным, очень просто. Для этого достаточно его поделить на 4 . Если получилось целое число, значит, год – високосный.

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Делим 2022 на 4, получаем 505,5. Число с остатком – год не високосный .

Високосным годом был 2020-й. Прибавляем 4 года и получаем, что следующим ближайшим високосным будет 2024 год.

Почему многие боятся високосного года

В чем же високосный год так провинился перед людьми, что за ним закрепилась дурная слава и многие его опасаются?

Если верить приметам, високосный – это наиболее сложный и опасный год в четырехлетнем цикле, а Касьянов день 29 февраля – вообще самый несчастливый. По давним народным наблюдениям, в такие годы происходили плохие события.

В високосный год нельзя играть свадьбу , потому что семьи будут несчастными, браки – недолговечными, измены и ссоры – частыми.

, потому что семьи будут несчастными, браки – недолговечными, измены и ссоры – частыми. 29 февраля считается самой плохой датой для рождения ребенка , которому предсказывают несчастливую судьбу.

, которому предсказывают несчастливую судьбу. Ребенка, родившегося в високосном году, нужно как можно быстрее окрестить , причем сделать это должны кровные родственники.

, причем сделать это должны кровные родственники. В високосный год ни в коем случае нельзя начинать что-то серьезное и глобальное . Свадьба, стройка, ремонт, переезд, смена работы и т.д. – бесперспективны и несчастливы.

. Свадьба, стройка, ремонт, переезд, смена работы и т.д. – бесперспективны и несчастливы. А еще в такой год нельзя собирать грибы , потому что так можно навлечь на себя беду.

Ранее мы рассказывали про главный цвет 2022 года: в чем встречать Новый год Тигра.