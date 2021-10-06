Чи високосний 2022 рік: як розрахувати і що не можна робити

Чи буде 2022 рік високосним / Фото: Pexels

До Нового року 2022 майже три місяці, і багатьох людей вже зараз цікавить, чи буде він високосним, скільки в ньому днів, наскільки щасливим і успішним буде прийдешній рік Чорного Водяного Тигра.

Чим же високосний відрізняється від звичайних років, чому всі так прислухаються до прикмет і бояться саме високосного року ? Дізнайтеся в нашій статті.

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Що таке високосний рік

Високосний – це рік, в якому налічується 366 днів , на відміну від звичайних, "нормальних" років. І настає він кожні чотири роки .

Звідки періодично береться цей зайвий день? Справа в тому, що земний астрономічний рік триває приблизно 365 діб і 6 годин. Ось цей самий 6-годинний "хвостик", накопичуючись за чотири роки, утворює додаткову добу: 6 х 4=24 .

Здається, що 6 годин у році – похибка невелика . Але якщо з цим нічого не робити, то через кілька століть новий рік відзначатиметься не взимку, як зараз, а влітку. І всі сезони зрушаться не на свої місця.

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Щоб вирівняти такий зсув, ще у стародавні часи був введений високосний рік. Це означає, що кожному року, кратному чотирьом , приписується один додатковий день.

Цей зайвий день кожні чотири роки вирішили додавати до найкоротшого місяця в році – лютого . За рахунок цього високосний рік включає 366 днів. А решта три роки налічують по 365 днів.

Який рік 2022 – рік Тигра, високосний чи ні?

Вирахувати самостійно, чи є рік високосним, дуже просто. Для цього достатньо його поділити на 4 . Якщо вийшло ціле число, значить, рік – високосний.

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Ділимо 2022 на 4, отримуємо 505,5. Число із залишком – рік не високосний .

Високосним роком був 2020-й. Додаємо 4 роки і отримуємо, що наступним найближчим високосним буде 2024 рік.

Чому багато хто боїться високосного року

У чому ж високосний рік так завинив перед людьми, що за ним закріпилася погана слава і багато хто його побоюється?

Якщо вірити прикметам, високосний – це найбільш складний і небезпечний рік у чотирирічному циклі, а Касьянов день 29 лютого – взагалі найбільш нещасливий. За давніми народними спостереженнями, в такі роки відбувалися погані події.

У високосний рік не можна грати весілля , тому що сім'ї будуть нещасними, шлюби – недовговічними, зради і сварки – частими.

, тому що сім'ї будуть нещасними, шлюби – недовговічними, зради і сварки – частими. 29 лютого вважається найгіршою датою для народження дитини , якій пророкують нещасливу долю.

, якій пророкують нещасливу долю. Дитину, народжену у високосному році, потрібно якомога швидше охрестити , причому зробити це повинні кровні родичі.

, причому зробити це повинні кровні родичі. У високосний рік у жодному разі не можна починати щось серйозне і глобальне . Весілля, будівництво, ремонт, переїзд, зміна роботи тощо – безперспективні і нещасливі.

. Весілля, будівництво, ремонт, переїзд, зміна роботи тощо – безперспективні і нещасливі. А ще в такий рік не можна збирати гриби , бо так можна накликати на себе біду.

Раніше ми розповідали про головний колір 2022 року: у чому зустрічати Новий рік Тигра.