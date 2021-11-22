Выходные дни и праздники в декабре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в декабре-2021? Когда отмечаем День Вооруженных сил Украины, День святого Николая, католическое Рождество? Какие еще государственные и важные международные даты мы празднуем в декабре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в декабре 2021 года

Близится начало зимы, когда наступит множество приятных поводов поздравить близких, родных и друзей с профессиональными и государственными праздниками , отдохнуть и достойно подготовиться к новогодним торжествам.

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В декабре украинцев ждет дополнительный выходной по случаю официального государственного праздника. На субботу, 25 декабря, выпадает католическое Рождество , а значит, выходной автоматически переносится на понедельник, и у нас будет три нерабочих дня подряд – с 25 по 27 декабря .

Кроме того, две предновогодние предпраздничные пятницы, 24 и 31 декабря , будут укороченными на 1 час.

Общее количество рабочих дней в начале зимы будет 22 . А выходных и праздничных дней в декабре составляет 9 .

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Праздники в декабре-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в декабре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, Международный день невролога, День работников прокуратуры Украины.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

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3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День информатики, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу.

5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития, а еще Всемирный день почв.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Международный день прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День сухопутных войск ВСУ и День благотворительности в Украине.

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

23 декабря – Всемирный день сноуборда.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Католическое Рождество.

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