Вихідні дні та свята у грудні 2021 року в Україні

Вихідні та свята у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні і святкові дні будуть в Україні у грудні-2021? Коли відзначаємо День Збройних сил України, День святого Миколая, католицьке Різдво? Які ще державні і важливі міжнародні дати ми святкуємо у грудні 2021 року? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у грудні 2021 року

Наближається початок зими, коли настане безліч приємних приводів привітати близьких, рідних та друзів із професійними і державними святами , відпочити і гідно підготуватися до новорічних свят.

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У грудні на українців чекає додатковий вихідний з нагоди офіційного державного свята. На суботу, 25 грудня, випадає католічне Різдво , а значить, вихідний автоматично переноситься на понеділок, і у нас буде три неробочі дні поспіль – з 25 по 27 грудня .

Крім того, дві передноворічні передсвяткові п'ятниці, 24 та 31 грудня , будуть укороченими на 1 годину.

Загальна кількість робочих днів на початку зими буде 22 . А вихідних та святкових днів у грудні становить 9 .

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Свята у грудні-2021

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у грудні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, Міжнародний день невролога, День працівників прокуратури України.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства.

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3 грудня – Міжнародний день інвалідів, а також Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці, а також День інформатики, День обіймів та День замовлень подарунків Діду Морозу.

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку, а також Всесвітній день ґрунтів.

6 грудня – День Збройних Сил України.

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня – Міжнародний день прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля.

11 грудня – Міжнародний день гір.

12 грудня – День сухопутних військ ЗСУ та День благодійності в Україні.

14 грудня – День ліквідатора наслідків на ЧАЕС.

15 грудня – День працівників суду, а також Міжнародний день чаю.

17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.

18 грудня – Міжнародний день мігрантів і День працівників органів РАГСу.

19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним і День адвокатури України.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня – День народження кросворда.

22 грудня – День енергетика і День дипломатичної служби України.

23 грудня – Всесвітній день сноуборду.

24 грудня – День працівників архівних установ України.

25 грудня – Католічне Різдво.

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