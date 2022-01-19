Выходные дни и праздники в феврале 2022 года в Украине

Какие выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные дни и праздники в Украине отмечаются в феврале-2022? Какие значимые даты мы чествуем в конце зимы 2022 года? Кого украинцы будут поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в феврале 2022 года

Зима уже перевалила за середину, а ее последний месяц, к тому же, еще и самый короткий в году. 2022 год – не високосный, так что в феврале будет всего 28 дней . А значит, и рабочих дней в нем меньше, чем в остальных месяцах – их всего 20 .

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Но вот официальных государственных праздников в феврале нет. Так что для отдыха нам придется довольствоваться лишь субботами и воскресеньями – их будет 8 .

Тем не менее, в конце зимы у украинцев будет немало радостных поводов, чтобы поздравить друг друга с очередным зимним праздником . Не пропустите: Китайский Новый год, День сурка, День святого Валентина, День доброты, а также церковный праздник Сретение Господне и всенародно любимая Масленица.

Праздники в феврале-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в феврале 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

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1 февраля – Китайский Новый год.

2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

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6 февраля – Международный день бармена.

8 февраля – День безопасного Интернета.

9 февраля – Международный день стоматолога.

11 февраля – Всемирный день больного, а еще Международный день женщин и девочек в науке.

13 февраля – Всемирный день радио.

14 февраля – День Святого Валентина или День Влюбленных, а также День компьютерщика.

15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе.

19 февраля – День государственного герба Украины.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни".

21 февраля – Международный день родного языка.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

27 февраля – Международный день полярного медведя.

28 февраля – Начало Масленицы, Международный день редких заболеваний, а еще День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

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