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Когда будет Масленица-2022: точная дата Сырной недели

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 января, 15:19
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Узнайте дату Масленицы-2022 в Украине и готовьтесь встречать гостей с блинами
Веселая, сытная, вкусная Масленица еще называется Сырной неделей.
Веселая, сытная, вкусная Масленица еще называется Сырной неделей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Масленица – яркий, вкусный, сытный, веселый древний славянский праздник, который символизирует встречу зимы с весной , а потому отмечается на стыке этих сезонов. Когда наступит Масленица в 2022 году, узнайте в нашей статье.

Празднование Масленицы или, как ее еще называют, Сырной недели , посвящено пробуждению от зимней спячки, смотринам, сватовству, весеннему теплу, солнцу и сопровождается народными гуляниями, весельем, вкусными угощениями, главным из которых традиционно являются блины.

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Когда Масленица в 2022 году: дата праздника

У Масленицы нет фиксированной даты . Это значит, что каждый год праздник приходит в разные дни. А все потому, что она полностью зависит от даты главного церковного праздника Пасхи.

Масленица отмечается за неделю до Великого поста , который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи.

В 2022 году православная Пасха приходится на 24 апреля , а Великий пост начинается 7 марта . Соответственно Сырная неделя-2022 стартует в последний день зимы, 28 февраля, и продлится до 6 марта , завершаясь Прощеным Воскресеньем.

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История и традиции празднования Масленицы

Масленица – это языческий праздник поклонения Солнцу . И когда-то он даже совпадал с днем весеннего равноденствия. С появлением христианства церковь сохранила старый обычай встречи весны, но решила приурочить его к началу Великого поста.

Масленичная неделя является подготовительным этапом к суровому и продолжительному Великому посту. В этот период уже нельзя есть мясо и мясные продукты , зато еще вдоволь блюда из сыра, яиц и молока, благодаря чему Масленица также получила названия Сырная неделя или мясопустная седмица .

Издавна главным символом Масленицы у славян были блины, которые по форме и цвету напоминали солнце. На блины звали гостей и сами ходили в гости. Первый блин по традиции отдавали нищим для поминания умерших родственников.

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Помимо блинов на Масленицу популярны оладьи, вареники, сырники, пироги, пампушки, булочки и другая выпечка. А в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, главное блюдо на столе – это яичница.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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