Выходные и праздники в апреле-2022 в Украине

Какие выходные и праздники в апреле 2022 года в Украине / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Несмотря на продолжающуюся жестокую войну, весна набирает обороты и движется своим чередом. Украинцев не так-то просто сломить : мы и переживаем сообща, и радуемся вместе.

Какие выходные и праздники по календарю в Украине в апреле 2022 года? Когда будет Пасха-2022, Благовещение, Вербное Воскресенье? Какие еще государственные праздники и значимые даты наступят в середине весны? Подробнее читайте в нашей статье.

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Выходные в апреле 2022 года

Главный апрельский праздник и при этом официальный государственный выходной – это Пасха . Ежегодно она выпадает на воскресенье, хотя и на разные даты и в 2022 году приходится на 24 апреля . Это значит, следующий за ней понедельник по украинскому законодательству также является официальным выходным днем.

Поэтому у украинцев на официальный отдых в честь Христова Воскресенья выделяется три дня подряд – с субботы, 23-го числа, до понедельника, 25 апреля .

Количество рабочих дней в апреле составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый месяц весны будет 10 .

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Праздники в апреле-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в апреле 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 апреля – День смеха и Международный день птиц или День орнитолога.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

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3 апреля – День геолога.

4 апреля – Международный день интернета, День веб-мастера, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, а также Международный день бродячих животных и Всемирный день моркови.

5 апреля – Международный день супа.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день цыган.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла.

15 апреля – День сотрудников уголовного розыска Украины, а также начало еврейского праздника Песах.

16 апреля – День окружающей среды, Всемирный день голоса.

17 апреля – День пожарной охраны, а еще Вербное воскресенье.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, а также День основания Общества Красного Креста.

20 апреля – Международный день секретаря.

21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

22 апреля – Международный день Земли.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля – Пасха, Международный день солидарности молодежи.

25 апреля – День дочери, Международный день ДНК, а еще Всемирный день борьбы с малярией.

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.

27 апреля – День джинсов или День денима.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день танца, а еще День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника Украины.

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